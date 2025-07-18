Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 32–34 dereceyi bulurken sahil kesimlerinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde gündüz sıcaklıkları 32 ila 34 dereceye kadar çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte sıcaklıklar daha kuru hissedilecek. Geceleri ise serinlik hissedilmeye devam edecek; sıcaklıklar 18 ila 22 derece arasında olacak.

Akdeniz ve Ege sahillerinde hava güneşli ve 30–32 derece civarında seyredecek. Karadeniz sahil şeridinde ise sabah saatlerinde yer yer bulutlanmalar görülse de gün içinde güneş etkisini gösterecek.

YENİ HAFTA DA SICAK BAŞLAYACAK

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde iç bölgelerde 34, yer yer 35 dereceyi bulan sıcaklıklar görülebilir. Bu durumun hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.

UZMANLARDAN UYARI: DIŞARI ÇIKARKEN DİKKATLİ OLUN

Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak yurttaşların şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için yüksek sıcaklıklarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.