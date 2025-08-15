Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. Meteoroloji, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.

Güncel
  • 15.08.2025 06:43
  • Giriş: 15.08.2025 06:43
  • Güncelleme: 15.08.2025 06:48
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hafta sonu sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

Cumartesi günü ülke genelinde gündüz sıcaklıklar 31 °C dolayında; gece sıcaklıkları 14 °C civarında olacak. Pazar ise sıcaklık gündüz 33 derece, akşam ise 16 derece olacak.

Meteorolojiden gelen en güncel uyarılarda, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtiliyor.

BirGün'e Abone Ol