Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hafta sonu sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

Cumartesi günü ülke genelinde gündüz sıcaklıklar 31 °C dolayında; gece sıcaklıkları 14 °C civarında olacak. Pazar ise sıcaklık gündüz 33 derece, akşam ise 16 derece olacak.

Meteorolojiden gelen en güncel uyarılarda, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtiliyor.