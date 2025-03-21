Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? 22-23 Mart 2025 hava durumu

İstanbul’da hafta sonu bahar havası etkisini gösterecek. 22 Mart Cumartesi ve 23 Mart Pazar günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. İşte detaylı hava tahmini:

22 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: 3°C

3°C En Yüksek Sıcaklık: 12°C

12°C Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

23 MART PAZAR HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: 4°C

4°C En Yüksek Sıcaklık: 15°C

15°C Hava Durumu: Havanın daha ılıman olacağı bir gün yaşanacak. Güneşli ve hafif bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBULLULAR İÇİN ÖNERİLER

Cumartesi günü sabah saatlerinde serin hava hissedileceğinden dışarı çıkacakların hafif mont veya ceket giymesi önerilir.

Pazar günü sıcaklık artışıyla birlikte bahar havası daha fazla hissedilecek, açık hava planları için ideal bir gün olabilir.

Deniz kenarında rüzgar hafif esebilir, özellikle sahil bölgelerinde hava daha serin olabilir.

Hafta sonu İstanbul’da genel olarak güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.

Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hafta sonu olacak.