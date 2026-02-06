Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? 7-11 Şubat 2026 İstanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul’da plan yapanların gözü bu hafta sonu gökyüzünde: “Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?” sorusu özellikle 7-8 Şubat için en çok araştırılan başlıklar arasında.5 günlük tahmine göre İstanbul’da hafta sonu yağış öne çıkıyor ve sıcaklıklarda belirgin bir düşüş hissi oluşuyor. Aşağıda 7-11 Şubat 2026 İstanbul hava durumu verilerini gün gün, net sıcaklıklarla bulabilirsiniz.

7-11 ŞUBAT 2026 İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 07 Şubat Cumartesi Yağmurlu 10 14 08 Şubat Pazar Yağmurlu 8 11 09 Şubat Pazartesi Yağmurlu 6 11 10 Şubat Salı Yağmurlu 5 9 11 Şubat Çarşamba Bulutlu 5 10

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hafta sonu hava durumu için en net tablo Cumartesi ve Pazar günlerinde ortaya çıkıyor. 7 Şubat Cumartesi yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklık 10-14°C aralığında. 8 Şubat Pazar günü de yağmurlu görünüyor; en düşük 8°C, en yüksek 11°C.

7 Şubat Cumartesi: Yağmur ve 14°C’ye kadar yükselen sıcaklık

“7 Şubat İstanbul hava durumu nasıl?” diye bakanlar için günün özeti: Yağmurlu hava ile birlikte sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek 14°C. Dışarı çıkacakların yağışa göre plan yapması faydalı olur.

8 Şubat Pazar: Yağış sürüyor, sıcaklık 11°C bandında

Pazar günü için “İstanbul’da yağmur var mı?” sorusunun yanıtı yine yağış. Sıcaklık 8-11°C bandında seyrediyor. Açık hava planı varsa yağış ihtimalini hesaba katmak gerekir.

HAFTA İÇİ İSTANBUL HAVA DURUMU: 9-11 ŞUBAT

İstanbul 5 günlük hava durumu verileri, yağışın hafta başında da sürdüğünü gösteriyor. Pazartesi ve Salı günleri yağmurlu geçerken Çarşamba günü bulutlu bir tablo öne çıkıyor.

9 Şubat Pazartesi: Yağmurlu, 6-11°C

Pazartesi günü yağış devam ediyor. Sıcaklık en düşük 6°C seviyesine inerken, gün içinde 11°C görülebiliyor.

10 Şubat Salı: Yağmurlu ve daha serin, 5-9°C

Salı günü tablo daha serin. “İstanbul’da hava kaç derece?” sorusuna bu gün için yanıt 5°C minimum ve 9°C maksimum.

11 Şubat Çarşamba: Bulutlu, 5-10°C

11 Şubat’ta yağış işareti yerine bulutlu bir hava görünüyor. Sıcaklık 5-10°C aralığında.

PLAN YAPACAKLAR İÇİN KISA NOTLAR

7-10 Şubat günlerinde yağış sembolü öne çıktığı için, özellikle hafta sonu ve hafta başı planlarında yağmurlu hava koşullarını dikkate almak mantıklı olur. 11 Şubat’ta bulutlu hava görünse de sıcaklıklar düşük seyrettiği için dışarıda uzun süre kalınacaksa serinliğe uygun hazırlık yapmak iyi bir fikir olabilir.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar günleri tahmine göre yağmurlu. Cumartesi 10-14°C, Pazar 8-11°C.

7-11 Şubat 2026 İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl?

7-10 Şubat günleri yağmurlu, 11 Şubat günü bulutlu görünüyor. En düşük sıcaklık 5°C (10-11 Şubat), en yüksek sıcaklık 14°C (7 Şubat).

İstanbul’da en sıcak gün hangisi?

Bu 5 günlük tahmine göre en yüksek sıcaklık 14°C ile 07 Şubat Cumartesi.

Özetle, “İstanbul hava durumu” aramalarında öne çıkan hafta sonu için yağış dikkat çekiyor. 7-8 Şubat’ta yağmurlu bir hava beklenirken, hafta başında da yağış sürüyor ve Salı günü sıcaklık 9°C’ye kadar düşüyor. 11 Şubat’ta bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 10°C civarında seyrediyor.