Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025)

İstanbul’da yeni haftaya girerken hafta sonu planı yapacaklar için en çok merak edilen soru belli: Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte 11 Ekim Cumartesi günü yağmurlu, 12 Ekim Pazar günü ise güneşli bir hava bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahmini...

CUMARTESİ YAĞMURLU BAŞLIYOR

11 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık en düşük 14, en yüksek 19 derece civarında seyredecek. Gün içinde özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Dışarı çıkacakların şemsiye bulundurması tavsiye ediliyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA AÇIYOR

Hafta sonunun ikinci günü olan 12 Ekim Pazar ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava İstanbul’u bekliyor. Sıcaklık değerleri 13 ila 20 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri, sahil yürüyüşleri ve piknik planları için oldukça uygun bir gün.

HAFTA SONU İÇİN KISA ÖZET

11 Ekim Cumartesi: Yağmurlu, 14–19°C

12 Ekim Pazar: Güneşli, 13–20°C

Genel Değerlendirme: Cumartesi günü yağmur, pazar günü ise açık ve ılıman hava hâkim olacak.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Meteoroloji uzmanları, Cumartesi günü ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Pazar günü ise hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hava kirliliğinde azalma ve rüzgâr etkisiyle ferah bir gün bekleniyor.