Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025)

İzmir’de hafta sonu planı yapacaklar için hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji verilerine göre şehirde hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve ılık geçecek. İşte 11–12 Ekim tarihleri için İzmir’in ayrıntılı hava tahmini…

CUMARTESİ: ILIK VE PARÇALI BULUTLU

11 Ekim Cumartesi günü İzmir’de hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. En düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 25 derece ölçülecek. Gün boyunca hafif esen rüzgâr sayesinde nem oranı dengede kalacak. Gündüz saatlerinde dış mekân etkinlikleri için oldukça uygun bir hava bekleniyor.

PAZAR: GÜNEŞLİ VE SICAKLIK HAFİF DÜŞÜYOR

12 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar bir miktar düşerek 13 ila 23 derece arasında seyredecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilse de günün büyük kısmında rahat bir ılıman hava hâkim olacak. Sahil yürüyüşleri, kahvaltı planları ve kısa tatiller için ideal bir gün olacak.

İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU ÖZETİ

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu – 14/25°C

Parçalı bulutlu – 14/25°C 12 Ekim Pazar: Güneşli – 13/23°C

Güneşli – 13/23°C Genel değerlendirme: Yağış yok, hava ılık ve açık. Hafta sonu İzmir’de bahar havası yaşanacak.

İzmir’de bu hafta sonu yağışsız, ılık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredeceği için deniz kenarında vakit geçirmek veya açık havada dinlenmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.