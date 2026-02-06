Giriş / Abone Ol
Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak? 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu

Hafta sonu İzmir’de hava yağmurlu mu ve sıcaklık kaç derece olacak? 7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl görünüyor? İzmir’de önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak ve en yüksek sıcaklık kaç derece? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 06.02.2026 16:30
  • Güncelleme: 06.02.2026 16:32
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ege’de hafta sonu planı yapanların gündeminde İzmir hava durumu yer alıyor. 5 günlük tahmine göre İzmir’de hafta sonu yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. İşte 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu detayları.

7-11 ŞUBAT 2026 İZMİR HAVA DURUMU TABLOSU

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
07 Şubat CumartesiYağmurlu1120
08 Şubat PazarYağmurlu1117
09 Şubat PazartesiYağmurlu917
10 Şubat SalıYağmurlu1016
11 Şubat ÇarşambaYağmurlu917

HAFTA SONU İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir hafta sonu hava durumu verilerine göre 7 Şubat Cumartesi günü yağış bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak.

8 Şubat Pazar günü de yağmur etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşerken gün içinde 17°C seviyesine çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ İZMİR HAVA DURUMU

Hafta başından itibaren İzmir’de yağışlı hava devam ediyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17°C bandında seyrederken, gece sıcaklıkları tek hanelere yaklaşıyor.

9 Şubat Pazartesi

Yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 9-17°C aralığında.

10 Şubat Salı

Yağış devam ederken sıcaklık 10-16°C arasında olacak.

11 Şubat Çarşamba

Yağmurlu hava ile sıcaklık 9-17°C aralığında seyredecek.

7-11 Şubat 2026 İzmir hava durumu tahminine göre şehirde yağışlı hava etkili olacak. Hafta sonu ve hafta içi boyunca aralıklarla görülecek yağmurla birlikte sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-20°C aralığında seyredecek. Özellikle hafta sonu planı yapanların yağış ihtimalini dikkate alması önerilir.

