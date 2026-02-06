Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak? 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu
Hafta sonu İzmir’de hava yağmurlu mu ve sıcaklık kaç derece olacak? 7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl görünüyor? İzmir’de önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak ve en yüksek sıcaklık kaç derece? Tüm yanıtlar haberimizde.
Ege’de hafta sonu planı yapanların gündeminde İzmir hava durumu yer alıyor. 5 günlük tahmine göre İzmir’de hafta sonu yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. İşte 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu detayları.
7-11 ŞUBAT 2026 İZMİR HAVA DURUMU TABLOSU
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|07 Şubat Cumartesi
|Yağmurlu
|11
|20
|08 Şubat Pazar
|Yağmurlu
|11
|17
|09 Şubat Pazartesi
|Yağmurlu
|9
|17
|10 Şubat Salı
|Yağmurlu
|10
|16
|11 Şubat Çarşamba
|Yağmurlu
|9
|17
HAFTA SONU İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir hafta sonu hava durumu verilerine göre 7 Şubat Cumartesi günü yağış bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak.
8 Şubat Pazar günü de yağmur etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşerken gün içinde 17°C seviyesine çıkması bekleniyor.
HAFTA İÇİ İZMİR HAVA DURUMU
Hafta başından itibaren İzmir’de yağışlı hava devam ediyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17°C bandında seyrederken, gece sıcaklıkları tek hanelere yaklaşıyor.
9 Şubat Pazartesi
Yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 9-17°C aralığında.
10 Şubat Salı
Yağış devam ederken sıcaklık 10-16°C arasında olacak.
11 Şubat Çarşamba
Yağmurlu hava ile sıcaklık 9-17°C aralığında seyredecek.
Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak?
7 ve 8 Şubat tarihlerinde İzmir’de yağmurlu hava beklenmektedir.
İzmir’de en yüksek sıcaklık kaç derece olacak?
5 günlük tahmine göre en yüksek sıcaklık 20°C olarak görülmektedir.
İzmir’de yağmur hangi günler var?
7-11 Şubat tarihleri boyunca yağış beklenmektedir.
7-11 Şubat 2026 İzmir hava durumu tahminine göre şehirde yağışlı hava etkili olacak. Hafta sonu ve hafta içi boyunca aralıklarla görülecek yağmurla birlikte sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-20°C aralığında seyredecek. Özellikle hafta sonu planı yapanların yağış ihtimalini dikkate alması önerilir.