Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak? 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu

Ege’de hafta sonu planı yapanların gündeminde İzmir hava durumu yer alıyor. 5 günlük tahmine göre İzmir’de hafta sonu yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. İşte 7-11 Şubat 2026 İzmir 5 günlük hava durumu detayları.

7-11 ŞUBAT 2026 İZMİR HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 07 Şubat Cumartesi Yağmurlu 11 20 08 Şubat Pazar Yağmurlu 11 17 09 Şubat Pazartesi Yağmurlu 9 17 10 Şubat Salı Yağmurlu 10 16 11 Şubat Çarşamba Yağmurlu 9 17

HAFTA SONU İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir hafta sonu hava durumu verilerine göre 7 Şubat Cumartesi günü yağış bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak.

8 Şubat Pazar günü de yağmur etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşerken gün içinde 17°C seviyesine çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ İZMİR HAVA DURUMU

Hafta başından itibaren İzmir’de yağışlı hava devam ediyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17°C bandında seyrederken, gece sıcaklıkları tek hanelere yaklaşıyor.

9 Şubat Pazartesi

Yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 9-17°C aralığında.

10 Şubat Salı

Yağış devam ederken sıcaklık 10-16°C arasında olacak.

11 Şubat Çarşamba

Yağmurlu hava ile sıcaklık 9-17°C aralığında seyredecek.

Hafta sonu İzmir’de hava nasıl olacak?

7 ve 8 Şubat tarihlerinde İzmir’de yağmurlu hava beklenmektedir.

İzmir’de en yüksek sıcaklık kaç derece olacak?

5 günlük tahmine göre en yüksek sıcaklık 20°C olarak görülmektedir.

İzmir’de yağmur hangi günler var?

7-11 Şubat tarihleri boyunca yağış beklenmektedir.

7-11 Şubat 2026 İzmir hava durumu tahminine göre şehirde yağışlı hava etkili olacak. Hafta sonu ve hafta içi boyunca aralıklarla görülecek yağmurla birlikte sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-20°C aralığında seyredecek. Özellikle hafta sonu planı yapanların yağış ihtimalini dikkate alması önerilir.