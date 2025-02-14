Hafta sonu Kartepe'de hava nasıl olacak? Kartepe'de kar var mı? Kartepe hava durumu (15-16 Şubat)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Kartepe'de kar kalınlıklarını artırdı. Hafta sonu için plan yapan tatilciler, Kartepe’de hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? Yollar açık mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel hava tahminlerine göre, Kartepe’de hafta sonu hava koşulları şu şekilde olacak:

15-16 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 Şubat Cumartesi: Hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık -5 ile 6 derece arasında değişecek.

16 Şubat Pazar: Yağmurlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık -1 ile 9 derece arasında seyredecek.

Güncel Kar Kalınlığı: Kartepe’de kar kalınlığı 15 santimetre olarak ölçüldü.

Özellikle Pazar günü yağmur beklendiği için, kayak yapmayı planlayanların sabah saatlerini değerlendirmesi öneriliyor. Cumartesi günü hava daha uygun olacağı için günübirlik tatilcilerin erken saatlerde bölgeye gitmesi tavsiye ediliyor.

KARTEPE’YE GİDECEKLER İÇİN ÖNERİLER

Kış tatilinden en iyi şekilde faydalanmak ve güvenli bir yolculuk yapmak için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz:

KARTEPE ULAŞIM VE YOL DURUMU

Yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol edin. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olma ihtimaline karşı Kocaeli Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü duyurularını takip edin.

Aracınızda kış lastiği ve zincir bulundurun. Özellikle Pazar günü yağmurlu hava nedeniyle yollar kaygan olabilir, bu yüzden araç güvenliğiniz için hazırlıklı olun.

Erken saatlerde yola çıkın. Hafta sonu yoğunluğu nedeniyle özellikle Cumartesi sabahı pistler ve tesisler kalabalık olabilir. Otopark sıkıntısı yaşanmaması için erken varmanız avantaj sağlar.

KAYAK VE SNOWBOARD İÇİN ÖNERİLER

Kayak ekipmanlarınızı önceden kontrol edin. Kayak takımları, snowboard, kask ve kıyafetlerinizi eksiksiz olarak hazırlayın. Eğer ekipmanınız yoksa , kayak merkezlerinde bulunan kiralama noktalarından temin edebilirsiniz.

Kayak takımları, snowboard, kask ve kıyafetlerinizi eksiksiz olarak hazırlayın. , kayak merkezlerinde bulunan kiralama noktalarından temin edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için özel eğitim dersleri alın. İlk defa kayak veya snowboard yapacaklar için, profesyonel eğitmenlerden ders almak hem güvenlik hem de öğrenme sürecini hızlandırma açısından faydalı olacaktır.

İlk defa kayak veya snowboard yapacaklar için, hem güvenlik hem de öğrenme sürecini hızlandırma açısından faydalı olacaktır. Pist kurallarına uyun. Güvenli bir kayak deneyimi için, pistte kayarken hızınıza dikkat edin ve diğer kayakçılara saygılı olun.

KIŞ TATİLİ İÇİN GİYİM ÖNERİLERİ

Kartepe’de hava sıcaklıkları düşük olduğu için soğuk hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edilmelidir:

Termal içlik ve yalıtımlı montlar giyin. Katmanlı giyinerek sıcak kalabilirsiniz.

Su geçirmez bot ve eldiven kullanın. Kar üzerinde uzun süre kalacaksanız, su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz.

Güneş gözlüğü veya kayak gözlüğü kullanın. Kış güneşi ve karın yansıması gözlerinizi yorabilir.

KONAKLAMA VE TATİL PLANLAMASI