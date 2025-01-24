Hafta sonu Kartepe'ye kar yağacak mı? Kartepe hava durumu (25-26 Ocak)

Kartepe'de haftasonu hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul'a yakınlığıyla haftasonu tatili yapmak isteyenleri çin elverişli bir ortam oluşturan Kartepe'de bu haftasonu hava nasıl olacak? 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü Kartepe'de hava durumu tahmini bilgilerine bakalım:

HAFTASONU KARTEPE HAVA DURUMU

Kartepe'de kar yağacak mı konusu bir diğer merak edilen soru. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kartepe'de cumartesi günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 3 derece olacak. Pazar günü ise Kartepe'de hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük -1, en yüksek 7 derece olacak.

KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI

Son gözlemlere göre Kartepe'de kar kalınlığı 1 cm olarak ölçülüyor. Buna karşın cumartesi günü beklenen kar yağışıyla Kartepe'de kar kalınlığı 10 cm'ye kadar ulaşabilir.