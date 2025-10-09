Hafta sonu Konya’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025 Hava Durumu)

Konya’da hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre şehirde 11–12 Ekim tarihleri arasında yağış beklenmiyor, ancak hava serin ve parçalı bulutlu geçecek. İşte Konya için hafta sonu hava tahmini detayları…

CUMARTESİ KONYA HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Konya’da hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülecek. Gün içinde hafif rüzgâr etkili olurken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık belirgin şekilde düşecek. Vatandaşların özellikle sabah erken saatlerde montsuz çıkmamaları öneriliyor.

PAZAR KONYA HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü hava yine açık ve parçalı bulutlu olacak, ancak sıcaklıklar biraz düşüyor. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgâr ve düşük nem oranıyla birlikte hava serin hissedilecek. Özellikle açık alanda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor.

KONYA HAVA DURUMU HAFTA SONU ÖZETİ

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu – 7/20°C

12 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu – 7/16°C

Genel değerlendirme: Yağış beklenmiyor. Konya’da hafta sonu boyunca serin, kuru ve açık hava koşulları etkili olacak.

Konya’da bu hafta sonu yağışsız, ancak serin bir hava yaşanacak. Cumartesi günü nispeten ılık geçerken, Pazar günü sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sabah erken saatlerde üşüme ihtimali yüksek, bu nedenle vatandaşlara katmanlı giyinmeleri tavsiye ediliyor.