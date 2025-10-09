Hafta sonu Sapanca’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025 Sapanca Hava Durumu)

Sonbaharın en güzel zamanlarını yaşayan Sapanca’da hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri açıklandı. 11–12 Ekim 2025 tarihleri arasında yağışlı bir Cumartesi, ardından ise bulutlu bir Pazar bekleniyor. İşte ayrıntılı hava durumu tahmini…

CUMARTESİ SAPANCA HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Sapanca’da aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. En düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülecek. Günün özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerinde hava bulutluya dönerken, yağışlar hafifleyerek sona erebilir. Dışarı çıkacakların şemsiye bulundurması öneriliyor.

PAZAR SAPANCA HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü yağış beklenmiyor ancak hava bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Havanın nemli olması nedeniyle sabah erken saatlerde pus ve çiğ oluşumu görülebilir. Gün genelinde bulutlu ancak yağışsız bir atmosfer hâkim olacak.

SAPANCA HAFTA SONU HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi: Yağmurlu – 10/21°C

12 Ekim Pazar: Bulutlu – 9/21°C

Genel değerlendirme: Cumartesi günü yağmur etkili olurken, Pazar günü hava bulutlu ve serin geçecek. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Doğasıyla ünlü Sapanca’da hafta sonu Cumartesi günü yağışlı, Pazar günü ise bulutlu ama sakin bir hava bekleniyor. Hafta sonu göl kenarında vakit geçirmek isteyenler için Pazar günü daha uygun görünüyor. Hava sıcaklıkları 21 derece civarında seyredeceği için sonbahar yürüyüşleri için ideal bir atmosfer oluşacak.