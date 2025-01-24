Hafta sonu Uludağ'a kar yağacak mı? Uludağ kar kalınlığı ve hava durumu (25-26 Ocak)

Türkiye'nin önemli kış turizm bölgesi Uludağ'da bu hafta sonu hava nasıl olacak? Uludağ'da kar yağışı var mı? Uludağ'da güncel kar kalınlığı ne kadar? Uludağ ile ilgili tüm hava durumu detaylarına bakalım.

ULUDAĞ HAVA DURUMU (25-26 OCAK)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Uludağ'da 25 Ocak cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık en düşük 0, en yüksek 2 derece olarak ölçülecek. Pazar günü ise Uludağ'da hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 5 derece.

ULUDAĞ KAR KALINLIĞI

MGM verilerine göre Uludağ'da güncel kar kalınlığı 72 santim olarak ölçüldü.