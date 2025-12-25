Hafta Sonu Uludağ'da Hava Nasıl Olacak? Uludağ'da Kar Var mı? (26-30 Aralık 2025)

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ, kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kayak tutkunlarının yakın takibinde. “Uludağ’da kar var mı?”, “Hafta sonu Uludağ hava durumu nasıl olacak?” sorularının yanıtları ve Uludağ güncel hava durumu detayları Meteoroloji verilerine göre şöyle:

ULUDAĞ’DA KAR VAR MI?

Evet, Uludağ’da kar etkisini gösteriyor. Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği bölgede hafta sonu ve önümüzdeki günlerde kar yağışı beklentisi devam ediyor. Kayak ve kış tatili planlayanlar için oldukça elverişli bir hava görünümü bulunuyor.

ULUDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (26 – 30 ARALIK 2025)

Uludağ’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 26 Aralık Cuma Kar yağışlı -3 -1 27 Aralık Cumartesi Kar yağışlı -8 -6 28 Aralık Pazar Kar yağışlı -10 -3 29 Aralık Pazartesi Bulutlu / Soğuk -9 -7 30 Aralık Salı Yağışlı ve soğuk -10 -1

ULUDAĞ’DA SICAKLIKLAR SERT DÜŞÜYOR

Uludağ’da sıcaklıklar -10°C seviyelerine kadar geriliyor. Özellikle hafta sonu boyunca yoğun kar yağışı ve sert soğuk etkili olacak. Bölgeye gidecek vatandaşların don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması, ekipmanlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlaması öneriliyor.

ULUDAĞ KAR KALINLIĞI

Kayak turizmi için büyük önem taşıyan kar kalınlıkları da açıklandı:

Bursa / Uludağ Kayak Merkezi: 5

5 Uludağ Teleferik Bölgesi: 3

Bu değerler bölgede karın mevcut olduğunu ve kayak için elverişli bir zemin oluşmaya başladığını gösteriyor ve kar yağışının devam etmesiyle kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

Uludağ’da hafta sonu kar var mı?

Evet, 27 ve 28 Aralık boyunca Uludağ’da kar yağışı bekleniyor.

Uludağ’da sıcaklıklar kaç derece olacak?

Sıcaklıkların -10°C’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Uludağ kayak için uygun mu?

Kar kalınlığı değerlerine göre bölgede kar mevcut ve koşullar giderek daha elverişli hale geliyor.

Uludağ’da buzlanma bekleniyor mu?

Sıcaklıklar sıfırın altında olduğu için buzlanma ve don riski bulunuyor.

Uludağ hava durumu hafta sonu için karla dolu ve oldukça soğuk bir tablo sunuyor. Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, kış turizmi ve kayak keyfi için ideal koşullar oluştururken, bölgeye gidecek vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor. Uludağ’da kar var mı? sorusunun yanıtı ise net: Evet, Uludağ yoğun kar etkisi altında!