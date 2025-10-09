Hafta sonu Uludağ’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025 Uludağ Hava Durumu)

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’da hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 11–12 Ekim 2025 hafta sonunda bölgede soğuk, yağışlı ve yer yer puslu bir hava bekleniyor. İşte detaylı Uludağ hava durumu tahmini…

11 EKİM CUMARTESİ ULUDAĞ HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Uludağ’da hava yağmurlu geçecek. En düşük sıcaklık 4 derece, en yüksek sıcaklık ise sadece 7 derece olarak ölçülecek. Günün büyük kısmında kapalı bir gökyüzü ve düşük görüş mesafesi bekleniyor. Zirveye çıkacak vatandaşların kalın mont ve su geçirmez kıyafetler tercih etmesi öneriliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfıra yaklaşmasıyla birlikte yüksek noktalarda sulu kar görülebilir.

12 EKİM PAZAR ULUDAĞ HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü hava açık ve parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor ancak yüksek kesimlerde sabah erken saatlerde don olasılığı bulunuyor. Gün içinde hava nispeten açık olsa da rüzgâr etkisiyle hissedilen sıcaklık 3–4 derece daha düşük hissedilebilir.

HAFTA SONU ULUDAĞ HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi: Yağmurlu – 4/7°C

12 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu – 2/8°C

Genel değerlendirme: Yağış Cumartesi günü etkili olurken, Pazar günü hava açıyor. Sıcaklıklar oldukça düşük seyredeceği için Uludağ’da kış erken geliyor denebilir.

Uludağ’da hafta sonu soğuk, yağışlı ve yüksek kesimlerde sulu kar ihtimali bulunan bir hava hâkim olacak. Pazar günü hava açsa da sıcaklıklar düşük kalacak. Zirvede bulunan oteller bölgesi ve telesiyej çevresi soğuk rüzgârın etkisinde olacak. Ziyaretçilerin kat kat giyinmesi, eldiven ve bere gibi koruyucu giysiler bulundurması tavsiye ediliyor.

ULUDAĞ’A NE ZAMAN KAR YAĞAR?

Uludağ’da ilk kar yağışları genellikle Kasım ayının ikinci yarısında görülür. Rakımı yüksek olduğu için bazen Ekim sonlarında da zirveye hafif kar düşebilir. Kalıcı kar örtüsü ise çoğunlukla Aralık başında oluşur ve Nisan ortasına kadar dağda kalmaya devam eder. Kayak sezonu genellikle 15 Aralık civarında açılır ve Mart sonuna kadar sürer. Erken soğuyan yıllarda sezon kasım sonunda bile başlayabilir. Bu özellikleriyle Uludağ, Türkiye’nin en erken kar alan ve en uzun süre kar tutan kayak merkezlerinden biridir.