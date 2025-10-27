Haftalardır ders kitabı yok

MEB'in ücretsiz dağıtmakla övündüğü ders kitapları birçok okula ve öğrenciye halen ulaştırılmadı. BirGün'ün yazdığı İzmir'deki 200 bin kitap eksiği haberinin ardından bu kez de Ankara’da en az 5 okulun öğrencileri, sınavlarına ellerinde ders kitabı olmadan girecek.

Pandeminin yaşandığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısındaki yaklaşık yüzde 20’lik artış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı. Okullar, öğrenci sayısına göre ders kitabı talebinde bulundu ancak bu yıl eksik kitaplar tamamlanmadı. Gelinen noktada İzmir’de binlerce öğrenci, ders kitapları olmadan sınavlara girmek zorunda kaldı.

İzmir'in ardından Ankara’daki bazı okullara da ders kitapları ulaştırılmadı. Evrensel'in haberine göre, kitaplar, sınav dönemi başlamasına rağmen öğrencilerin eline geçmedi. Bazı okullarda öğrenciler ders kitapları olmadan sınava girecek. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, kentte en az 4-5 okula ders kitaplarının ulaşmadığı bilgisine sahip olduklarını söyledi. Aydoğdu, Ali İhsan Okatan Ortaokulunda İngilizce ve müzik kitabı haricinde hiçbir kitabın olmadığını, Sıdıka Hatun Ortaokulunda 5, 6, 7 ve 8. sınıfların din kültürü kitabı yok, Özkent Akbilek Ortaokulunda 5. sınıf İngilizce, Türkçe ve sosyal bilgiler kitaplarının gelmediğini, Şehit Hasan Altın Ortaokulunda ise 5. sınıfların Türkçe ve İngilizce kitaplarının eksik olduğu bilgisini verdi.