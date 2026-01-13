Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu! (5-11 Ocak 2026)

Televizyon dünyasında haftanın kazananları netleşti. 5 – 11 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftada, prime time kuşağında en çok izlenen diziler açıklandı. Yılbaşı arasının sona ermesiyle birlikte reyting rekabeti yeniden kızışırken, izleyici tercihleri de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Haftalık reyting verileri, soğuk hava koşulları ve okulların tatil olmasıyla birlikte televizyon izlenme oranlarının belirgin şekilde arttığını gösterdi. Toplam izlenmenin neredeyse her gün yükseldiği haftada, bazı diziler liderlik koltuğunu sağlamlaştırırken, bazıları da önemli sıçramalar yaptı.

Özellikle yılbaşı arasından dönen yapımlar, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Zirvedeki iki dizi arasındaki farkın oldukça sınırlı olması, önümüzdeki haftalar için rekabetin daha da artacağının sinyalini verdi.

HAFTANIN REYTİNGLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hafta boyunca yayınlanan yüksek reytingli spor karşılaşmaları, kanalların genel performansını doğrudan etkiledi. Özellikle büyük maçların yayınlandığı günlerde, bazı diziler düşüş yaşarken, bazıları ise güçlü izleyici sadakati sayesinde yükselişini sürdürdü.

Haftanın ilerleyen günlerinde dizilerin yeniden yayına dönmesi, reyting sıralamasında hareketlilik yarattı. Bazı yapımlar kendi sezon rekorlarını kırarken, bazılarında ise beklenmedik düşüşler gözlemlendi.

PRİME TİME’DA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER – TOP 10

Sıra Dizi Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,37 2 Uzak Şehir 15,03 3 Halef: Köklerin Çağrısı 8,09 4 Teşkilat 7,51 5 Kızılcık Şerbeti 7,21 6 Gönül Dağı 6,92 7 Mehmed: Fetihler Sultanı 6,06 8 Kıskanmak 5,94 9 Sahtekarlar 4,93 10 Veliaht 4,65

ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

Listenin zirvesinde yer alan Taşacak Bu Deniz, yılbaşı arasının ardından liderliğini koruyarak beş haftalık üstünlüğünü sürdürdü. Uzak Şehir ise artan izlenme oranıyla zirveye bir adım daha yaklaştı.

Haftanın en dikkat çekici çıkışlarından biri, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden geldi. Dizi, kaydettiği yükselişle ilk kez haftalık Top 3 listesine girmeyi başardı.

Haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

5–11 Ocak 2026 haftasında en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Top 10 diziler listesinde hangi yapımlar yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Halef: Köklerin Çağrısı, Teşkilat ve Kızılcık Şerbeti haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Reytingler neden bu hafta yükseldi?

Soğuk hava koşulları, okulların tatil olması ve yoğun spor yayınları televizyon izlenme oranlarını artırdı.

5 – 11 Ocak 2026 haftası, televizyon izlenme alışkanlıklarının zirveye ulaştığı dönemlerden biri oldu. Reyting rekabetinin giderek kızıştığı bu haftada, liderlik yarışı kadar orta sıralardaki yükselişler de dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda diziler arasındaki çekişmenin daha da artması bekleniyor.