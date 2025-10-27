Haftanın en çok izlenen 10 dizisi belli oldu | Türkiye'de en çok hangi dizi izlendi? (20-26 Ekim 2025)

Bu hafta prime time 20+ABC1 reytinglerinde Uzak Şehir yeni sezon rekorunu kırarak zirveyi korudu; TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ise üç puanı aşan etkileyici bir çıkışla ikinci sıraya yerleşti. Çarşamba akşamı yayınlanan Galatasaray–Bodo Glimt karşılaşması 12,92 reytingle gündemi domine ederken, dizilerde yükseliş ve düşüşlerin dengeli dağıldığı hareketli bir hafta yaşandı.

PRİME TİME’DA EN YÜKSEK REYTİNG ALAN DİZİLER – TOP 10

Boxoffice Türkiye sitesinin TİAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler şöyle oldu:

Sıra Dizi Sezon Bölüm Reyting 1 Uzak Şehir S02 B34 15,40 2 Taşacak Bu Deniz S01 B03 9,69 3 Eşref Rüya S02 B19 8,56 4 Teşkilat S06 B154 7,18 5 Kızılcık Şerbeti S05 B110 6,48 6 Halef: Köklerin Çağrısı S01 B06 6,05 7 Güller ve Günahlar S01 B03 5,94 8 Veliaht S01 B07 5,53 9 Sahtekarlar S01 B03 5,09 10 Gönül Dağı S06 B190 5,04

GÜN GÜN HAFTANIN NABZI

Pazartesi – Uzak Şehir “rekor” dönüşü

Kanal D’nin Uzak Şehiri, Boran karakterinin dönüşünün tetiklediği ivme sayesinde 15,40 reytingle hafta genelinin açık ara lideri. Sezonun en yüksek değerine ulaşan yapım, büyük kitleleri yeniden ekran başına topladı.

Salı – Bahar gün birincisi, genel sıralamada orta-üst bant

Geçen hafta milli maç etkisiyle düşen diziler bu hafta toparlandı. Bahar 4,93 ile günün en çok izlenen dizisi oldu. Kral Kaybederse ve Mehmed: Fetihler Sultanı ise yaklaşık 1’er puanlık artışlar gördü. Beş ana kanalda toplam beş dizi yayınlanmasına rağmen Müge Anlı ile Tatlı Sert gün genelinde birinci olmayı başardı.

Çarşamba – Maç gölgesinde istikrar

TRT 1’deki Galatasaray–Bodo Glimt maçı 12,92 reytingle günü domine etti. Kanal D’nin Eşref Rüyası düşüş trendine karşın 8,56 ile günün ikincisi olurken, Sahipsizler 3,92 ile istikrarını korudu. Maç 19.45’te başladığı için diziler yalnızca ilk 25 dakikada doğrudan etkilendi.

Perşembe – Halef yükseliyor, Veliaht maç etkisinde

Halef: Köklerin Çağrısı 6 puan baremini aştı (6,05), Veliaht ise 5,53 ile hafif geriledi. 19.45 ve 22.00’de başlayan Avrupa Ligi maç saatleri, erkek izleyicide güçlü olan Veliaht üzerinde negatif etki yarattı.

Cuma – Zirvede nöbet değişimi

Yaklaşık üç sezon sonra Cuma gününün lideri değişti: TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz 9,69 ile tahtı devraldı. Kızılcık Şerbeti 6,48 ile güçlü kaldı; Arka Sokaklar istikrarını sürdürdü. Günün yeni dizisi Ben Onun Annesiyim ise 1,97 ile sezonun en zayıf açılışını yaptı.

Hafta Sonu – Teşkilat ve Güller ve Günahlar öne çıktı

Kanal D’nin Güller ve Günahları üçüncü bölümünde yaklaşık +1 puan artışla 5,94’e yükselerek gün liderliğini korudu. Beş sezondur cumartesileri domine eden Gönül Dağı ise 5,04’te kaldı. Pazar akşamı Teşkilat artış trendini sürdürerek 7,18 ile haftayı lider tamamladı; Sahtekarlar 5,09 ile benzer seviyede seyretti.

TREND ANALİZİ: KİM YÜKSELİYOR, KİM DÜŞÜYOR?

En hızlı yükseliş: Taşacak Bu Deniz (~+3) — 9,69

Sezon rekoru: Uzak Şehir — 15,40

Düşüşte: Eşref Rüya (son iki haftada ~1’er puanlık geri çekilme) — 8,56

İstikrar: Arka Sokaklar (haftalık grafiğini koruyor)

Zayıf açılış: Ben Onun Annesiyim — 1,97

