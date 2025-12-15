Haftanın en çok izlenen 10 dizisi belli oldu | Türkiye'de en çok hangi dizi izlendi? (8-14 Aralık 2025)

Televizyon ekranlarında rekabetin zirve yaptığı bir hafta daha geride kaldı. 8–14 Aralık 2025 haftasının en çok izlenen dizileri, prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verileriyle netleşti. Haftaya damga vuran yapımlar kadar kırılan reyting rekorları da izleyicinin dikkatini çekti.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ: TAŞACAK BU DENİZ SEZON REKORU KIRDI

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesine göre TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, iki puanı aşkın artışla 17,52 reytinge yükselerek zirvedeki yerini korudu. Dizi, bu performansıyla sezon rekorunu da tazeledi.

Taşacak Bu Deniz, 20+ABC1 reytinglerinin açıklanmaya başladığı son 12 yıl içinde 10. bölümünde en yüksek reytinge ulaşan dizi olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

UZAK ŞEHİR VE EŞREF RÜYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Haftanın bir diğer dikkat çeken yapımı Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisi, yaklaşık iki puanlık artışla 14,90 reytinge yükselerek zirveyi en yakından takip etti.

Aynı kanalda yayınlanan Eşref Rüya ise artış trendini sürdürerek 9,45 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Pazartesi Dizilerinde Toparlanma

Geçtiğimiz hafta derbi nedeniyle düşüş yaşayan pazartesi dizileri, bu hafta toparlanma sinyali verdi. Uzak Şehir, yaklaşık iki puan artarak derbi öncesi seviyesine döndü ve son 12 yılın en yüksek 40. bölüm reytingine ulaştı.

Günün diğer dizisi Cennetin Çocukları ise yaklaşık bir puanlık artışla 5,52 reytinge yükseldi.

FUTBOL MAÇLARI DİZİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Salı Günü: Monaco–Galatasaray Etkisi

Salı akşamı rekabeti futbol belirledi. TRT 1’de yayınlanan ve saat 23.00’te başlayan Monaco–Galatasaray karşılaşması, 13,41 reytingle gün birincisi oldu. Bu durum dizilerin reytinglerini olumsuz etkiledi.

Yeni dizi Rüya Gibi, ikinci bölümünde 3,58 reytingle sekizinci sıraya gerilerken, erken saatte başlayıp erken biten Mehmed: Fetihler Sultanı 6,43 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

Perşembe Günü: Avrupa Maçları Gölge Düşürdü

Perşembe akşamı da futbolun etkisi hissedildi. Samsunspor–AEK ve Brann–Fenerbahçe karşılaşmaları, TRT 1 dışındaki altı ana kanalda genel reyting kaybına yol açtı.

Bu akşamda Veliaht 0,25, Halef ise 0,30 puan düşüş yaşadı.

HAFTA SONU REYTİNGLERİNDE YENİDEN YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz hafta MasterChef finalinden etkilenen diziler, hafta sonunda yeniden yükselişe geçti. Gönül Dağı, yaklaşık iki puan artışla 6,06 reytinge ulaşarak altıncı sezonunun en yüksek seviyesini gördü.

Günün lideri Güller ve Günahlar ise yarım puanlık artışla 8,00 reytinge çıkarak kendi zirvesini yeniledi.

Pazar akşamı Teşkilat ve Sahtekarlar hafif düşüş yaşarken, Bahar yarım puanlık artışla dikkat çekti.

PRİME TİME EN ÇOK İZLENEN DİZİLER – TOP 10

Sıra Dizi Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 17,52 2 Uzak Şehir 14,90 3 Eşref Rüya 9,45 4 Güller ve Günahlar 8,00 5 Halef: Köklerin Çağrısı 6,77 6 Mehmed: Fetihler Sultanı 6,43 7 Kızılcık Şerbeti 6,32 8 Teşkilat 6,28 9 Gönül Dağı 6,06 10 Cennetin Çocukları 5,52

8–14 Aralık 2025 haftasının en çok izlenen dizisi hangisi?

Bu hafta en çok izlenen dizi, 17,52 reytingle Taşacak Bu Deniz oldu.

Uzak Şehir kaçıncı sırada yer aldı?

Uzak Şehir, 14,90 reytingle haftayı ikinci sırada tamamladı.

Futbol maçları dizilerin reytinglerini etkiledi mi?

Evet. Salı ve perşembe günleri yayınlanan futbol karşılaşmaları, birçok dizinin reytinglerinde düşüşe neden oldu.

8–14 Aralık 2025 haftası, rekorların kırıldığı ve futbol etkisinin net biçimde hissedildiği bir dönem oldu. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini güçlendirirken, Uzak Şehir ve Eşref Rüya güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Prime time rekabeti, önümüzdeki haftalarda daha da kızışacak gibi görünüyor.