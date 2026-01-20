Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu! (12–18 Ocak 2026)

Televizyon ekranlarında yılbaşı arasının ardından dengeler yeniden değişti. 12–18 Ocak 2026 haftasında yayınlanan dizilerin reyting performansları, prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verileri doğrultusunda netleşti. İzleyicilerin en çok merak ettiği soru ise şuydu: Türkiye’nin en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

UZAK ŞEHİR ZİRVEYE GERİ DÖNDÜ

Kanal D’nin ikinci sezonundaki dizisi Uzak Şehir, yaklaşık bir puanlık artışla 15,90 reyting alarak altı hafta aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi. Yılbaşı tatili sonrası ivmesini artıran dizi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

TAŞACAK BU DENİZ VE A.B.İ. İLK ÜÇTE

Son haftaların lideri olan Taşacak Bu Deniz, hafif bir artış yakalamasına rağmen 15,59 reyting ile ikinci sıraya geriledi. ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ise ilk bölümüyle 9,98 reyting alarak sezonun en güçlü açılışlarından birine imza attı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.

YILBAŞI ARASI SONRASI SERT DÜŞÜŞLER

Yılbaşı arasının ardından birçok dizide dikkat çekici düşüşler yaşandı. TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları, yılbaşı haftasında yakaladığı yükselişi koruyamayarak 5,44 reyting seviyesine geriledi. Benzer şekilde farklı günlerde yayınlanan pek çok dizide ortalama 0,5 ila 1 puan arasında kayıplar gözlendi.

GÜN GÜN REKABETİN ETKİLERİ

Salı Günü

A.B.İ.’nin güçlü başlangıcı, aynı gün yayınlanan diziler üzerinde baskı yarattı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve Rüya Gibi dizilerinde yaklaşık 0,60 puanlık düşüşler yaşandı.

Çarşamba Günü

Üç haftalık aranın ardından ekrana dönen diziler düşüşle başladı. Eşref Rüya bir puanı aşan kaybıyla dikkat çekerken, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan daha sınırlı gerilemeler yaşadı.

Perşembe ve Pazar

Miraç Kandili yayınları ve futbol karşılaşmaları dizileri olumsuz etkiledi. Pazar günü ise MasterChef finalinin yükselmesi, Sahtekarlar ve Teşkilat dizilerinin reytinglerinde düşüşe yol açtı.

PRİME TİME EN ÇOK İZLENEN DİZİLER – TOP 10

Sıra Dizi Reyting 1 Uzak Şehir 15,90 2 Taşacak Bu Deniz 15,59 3 A.B.İ. 9,98 4 Eşref Rüya 8,94 5 Teşkilat 7,33 6 Halef: Köklerin Çağrısı 6,88 7 Güller ve Günahlar 6,64 8 Kızılcık Şerbeti 6,51 9 Gönül Dağı 5,71 10 Cennetin Çocukları 5,44

12–18 Ocak 2026 haftasının en çok izlenen dizisi hangisi?

Uzak Şehir, 15,90 reytingle haftanın lideri oldu.

Yeni başlayan diziler arasında en yüksek reytingi hangisi aldı?

A.B.İ., ilk bölümüyle 9,98 reyting alarak dikkat çekti.

Yılbaşı arası dizileri nasıl etkiledi?

Pek çok dizide dönüş haftasında sert reyting düşüşleri yaşandı.

12–18 Ocak 2026 haftası reyting sonuçları, yılbaşı arasının ardından televizyon rekabetinin yeniden şekillendiğini gösterdi. Uzak Şehir zirveye geri dönerken, Taşacak Bu Deniz ve A.B.İ. ilk üçteki yerleriyle dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda diziler arasındaki bu rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.