Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu! (22 – 28 Aralık 2025)

22 – 28 Aralık 2025 haftası reyting sonuçları açıklandı. TİAK verileri ve Burak Sakar’ın derlediği 20+ ABC1 prime time listesine göre haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. TRT 1’in rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, yaşadığı yarım puanlık düşüşe rağmen zirvedeki yerini korudu. Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir ikinci sırada yer alırken, Eşref Rüya haftayı üçüncü sırada tamamladı.

HAFTANIN REYTİNG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bu hafta da ekranlarda büyük bir rekabet yaşandı. Taşacak Bu Deniz, son haftalardaki düşüş trendine rağmen 16,02 reyting ile liderliğini sürdürdü. Uzak Şehir 14,44 reyting ile zirvenin en yakın takipçisi oldu. Eşref Rüya ise 10,00 reyting ile ilk üçü tamamladı.

HAFTANIN REYTİNG TABLOSU – PRİME TİME İLK 10

Sıra Dizi Sezon - Bölüm Reyting 1 Taşacak Bu Deniz S01 - B12 16,02 2 Uzak Şehir S02 - B43 14,44 3 Eşref Rüya S02 - B27 10,00 4 Güller ve Günahlar S01 - B12 8,09 5 Teşkilat S06 - B163 7,24 6 Kızılcık Şerbeti S04 - B118 7,02 7 Halef: Köklerin Çağrısı S01 - B14 6,65 8 Veliaht S01 - B15 5,72 9 Cennetin Çocukları S01 - B15 5,65 10 Gönül Dağı S06 - B199 5,62

HAFTA BOYUNCA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Pazartesi – Cuma Dönemi

Taşacak Bu Deniz haftalık düşüş trendine rağmen liderliğini sağlamlaştırdı. Uzak Şehir zirveye en yakın yapım olarak dikkat çekti. Eşref Rüya ise güçlü performansıyla ilk üçte kalmayı başardı.

Salı Gecesi Kupası Reytingleri Etkiledi

ATV’de yayınlanan Fenerbahçe – Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşması 15,01 reyting alarak dizileri olumsuz etkiledi. Kıskanmak ve Rüya Gibi dizilerinde düşüş yaşandı.

Regaib Kandili Reyting Dengelerini Değiştirdi

Kandil nedeni ile özellikle aile ve kadın izleyici kitlesi odaklı yapımlar etkilendi. Halef: Köklerin Çağrısı 0,79 puan düşse de gün lideri olmayı başardı. TRT 1’in kandil özel programı yaklaşık 3 reyting elde etti.

Final Yapan Diziler

Ben Leman – 3,50 reyting ile final yaptı.

Bahar – 4,55 reyting ile ekranlara veda etti.

Haftanın En Çok Yükselen Dizileri

Güller ve Günahlar – 8,09 reyting ile haftanın en büyük çıkışını yakaladı.

Arka Sokaklar – yükseliş trendini sürdürerek 4 reyting bandına yaklaştı.

Teşkilat – yarım puanlık artış kaydetti.

Bu haftanın reyting şampiyonu hangi dizi oldu?

22 – 28 Aralık 2025 haftasının reyting şampiyonu 16,02 reytingle Taşacak Bu Deniz oldu.

En yüksek reyting alan ilk üç dizi hangileri?

İlk üç sırada Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Eşref Rüya yer aldı.

10 reyting barajını geçen diziler hangileri?

Bu hafta yalnızca Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Eşref Rüya 10 reyting ve üzeri seviyelerde yer aldı.

Haftanın en fazla yükseliş yaşayan dizisi hangisi?

Güller ve Günahlar, 8,09 reytinge ulaşarak haftanın en büyük çıkışını yaptı.

Hangi diziler final yaptı?

Ben Leman ve Bahar ekranlara veda etti.

22 – 28 Aralık 2025 haftasında reytinglerin mutlak lideri Taşacak Bu Deniz olurken, Uzak Şehir ve Eşref Rüya güçlü performanslarıyla zirve yarışını sürdürdü. Bir yanda yükseliş yaşayan yapımlar, diğer yanda final yapan dizilerle televizyon dünyasında hareketli bir hafta geride kaldı. Reyting rekabetinde dengelerin her an değişebileceğini gösteren bu hafta, izleyicilerin ilgisini ekranlara taşımaya devam etti.