Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Top 10 (27 Ekim – 2 Kasım 2025)

Prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre haftanın kazananı bir kez daha Uzak Şehir oldu. Hafta içinde deprem ve sinyal kesintisinin etkilediği yayın günlerinde bile düşüşe rağmen zirveyi 12,85 reytingle koruyan dizi, liderlik serisini sürdürdü. Eşref Rüya ivmesini artırarak ikinci sıraya yerleşirken, Taşacak Bu Deniz istikrarlı grafiğiyle haftayı ilk üçte tamamladı.

HAFTANIN GENEL ÖZETİ

Pazartesi–Pazar: Uzak Şehir haftalık toplamda zirvede. Eşref Rüya sıçrama yaparak ikinciliğe çıktı.

Uzak Şehir haftalık toplamda zirvede. Eşref Rüya sıçrama yaparak ikinciliğe çıktı. Salı & Perşembe: Liderlik gün içinde el değiştirdi; Mehmed: Fetihler Sultanı ve Veliaht gün birincilikleri aldı.

Liderlik gün içinde el değiştirdi; Mehmed: Fetihler Sultanı ve Veliaht gün birincilikleri aldı. Çarşamba: Eşref Rüya liderliğini sürdürürken Kuruluş Orhan açılışını üst sıralarda yaptı.

Eşref Rüya liderliğini sürdürürken Kuruluş Orhan açılışını üst sıralarda yaptı. Cuma: Taşacak Bu Deniz küçük düşüşe rağmen zirvede kaldı; Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar düşüş trendinde.

Taşacak Bu Deniz küçük düşüşe rağmen zirvede kaldı; Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar düşüş trendinde. Cumartesi: Derbiye rağmen Güller ve Günahlar yükselişini sürdürdü.

Derbiye rağmen Güller ve Günahlar yükselişini sürdürdü. Pazar: Teşkilat 6,06 reytingle gün lideri olurken, Bereketli Topraklar ilk bölümünde 2 reyting barajının altında kaldı.

PRİME TİME’DA EN YÜKSEK REYTİNG ALAN DİZİLER – TOP 10

Sıra Dizi Sezon - Bölüm Reyting (20+ABC1) 1 Uzak Şehir S02 - B35 15,40 2 Eşref Rüya S02 - B20 9,69 3 Taşacak Bu Deniz S01 - B04 8,56 4 Güller ve Günahlar S01 - B04 7,18 5 Veliaht S01 - B08 6,48 6 Teşkilat S06 - B155 6,05 7 Kızılcık Şerbeti S04 - B111 5,94 8 Halef: Köklerin Çağrısı S01 - B07 5,53 9 Mehmed Fetihler Sultanı S03 - B56 5,09 10 Gönül Dağı S06 - B191 5,04

Not: Liste, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting verileri ve TİAK kaynaklı özetlere dayanmaktadır.

GÜN GÜN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Salı: Mehmed: Fetihler Sultanı gün lideri; Kıskanmak 4,45 reytingle ikinci.

Mehmed: Fetihler Sultanı gün lideri; Kıskanmak 4,45 reytingle ikinci. Perşembe: Veliaht 6,22 ile tepeye geri döndü; Halef: Köklerin Çağrısı 6,00 ile ikinci. Çok Güzel Hareketler 2 yeni gününde 2,39’la başladı.

Veliaht 6,22 ile tepeye geri döndü; Halef: Köklerin Çağrısı 6,00 ile ikinci. Çok Güzel Hareketler 2 yeni gününde 2,39’la başladı. Çarşamba: Eşref Rüya lider; Kuruluş Orhan 5,02 ile üçüncü; Sahipsizler 3,71 ile altıncı.

Eşref Rüya lider; Kuruluş Orhan 5,02 ile üçüncü; Sahipsizler 3,71 ile altıncı. Cuma: Taşacak Bu Deniz 9,24 ile zirvede; Ben Onun Annesiyim 2,84’e yükseldi.

Taşacak Bu Deniz 9,24 ile zirvede; Ben Onun Annesiyim 2,84’e yükseldi. Cumartesi: Güller ve Günahlar 6,37 ile birinci; Gönül Dağı 5,13 ile ikinci; Ben Leman 3,67 ile üçüncü.

Güller ve Günahlar 6,37 ile birinci; Gönül Dağı 5,13 ile ikinci; Ben Leman 3,67 ile üçüncü. Pazar: Derbi etkisine rağmen Teşkilat 6,06 ile gün lideri; Sahtekarlar ve Çarpıntı düşüşte.

Haftanın genel lideri hangi dizi oldu?

Uzak Şehir düşüşe rağmen haftalık toplamda zirveyi korudu.

Eşref Rüya’nın durumu nedir?

Eşref Rüya haftalık tabloda sıçrama yaparak ikinciliğe yükseldi ve Çarşamba liderliğini sürdürdü.

Taşacak Bu Deniz nasıl performans gösterdi?

Taşacak Bu Deniz küçük düşüşle birlikte istikrarını korudu ve haftayı ilk üçte kapattı.

Haftanın sürprizi hangisiydi?

Veliaht perşembe günü 6,22 ile yeniden zirveye otururken, Bereketli Topraklar ilk bölümünde 2’nin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Pazar gününün lideri hangi yapım oldu?

Teşkilat, 6,06 reytingle pazar akşamının birincisi oldu.

27 Ekim – 2 Kasım 2025 haftasında reyting yarışında Uzak Şehir liderliğini sürdürürken, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz haftanın öne çıkan yapımları oldu. Gün bazında değişen liderlikler, sezonun rekabet dozunun yüksek seyrettiğini gösteriyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümler ve gün değişimleri, zirve yarışını daha da hareketlendirebilir.