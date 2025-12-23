Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu (15-21 Aralık 2025 İlk 10)

Televizyon dünyasında rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. İzleyicilerin yakından takip ettiği haftanın en çok izlenen dizileri listesi açıklandı. 15-21 Aralık 2025 haftasına ait reyting verileri, zirvedeki yapımı ve en büyük çıkış yakalayan dizileri net şekilde ortaya koydu.

15-21 ARALIK 2025 HAFTASI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre haftanın lideri değişmedi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca rekorlar kıran Taşacak Bu Deniz, yaşadığı düşüşe rağmen zirvedeki yerini korudu.

Taşacak Bu Deniz Zirveyi Bırakmadı

Önceki iki hafta üst üste sezon rekoru kıran Taşacak Bu Deniz, bu hafta yaklaşık 1 puanlık sert bir düşüş yaşamasına rağmen 16,51 reyting ile liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla dizi, haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

ZİRVE TAKİBİ VE HAFTANIN EN BÜYÜK ÇIKIŞI

Sezonun bir diğer rekortmen yapımı Uzak Şehir, geçen haftaki seviyesini koruyarak 14,70 reyting ile zirvenin en yakın takipçisi oldu. Kanal D’nin ikinci sezonda büyük ivme yakalayan dizisi Eşref Rüya ise haftanın en dikkat çekici çıkışını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 puanlık artış yaşayan Eşref Rüya, 10,26 reyting ile haftayı üçüncü sırada tamamladı ve bu sezon çift haneli reytinge ulaşan üçüncü dizi oldu.

HAFTA İÇİ REYTİNG REKABETİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Salı akşamları rekabet hız kesmeden devam etti. Kıskanmak, artış trendini sürdürerek 5,96 reyting ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni dizi Rüya Gibi ise yaklaşık 1 puanlık artışla 4,34 reyting elde etti.

Geçtiğimiz haftanın lideri olan Mehmed Fetihler Sultanı, yaklaşık 1 puan düşüş yaşayarak 5,64 reyting ile ikinci sıraya gerilerken, Gözleri Karadeniz ekranlara veda etti.

NOW TV VE ATV YAPIMLARININ PERFORMANSI

Now TV’nin yeni sezon dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yaklaşık 1 puanlık artışla 7,44 reytinge yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Veliaht ise maç etkisine rağmen 5,43 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Galatasaray - Başakşehir Türkiye Kupası karşılaşması ise 8,26 reyting alarak günün açık ara lideri oldu.

HAFTA SONU REYTİNGLERİNDE SON DURUM

Hafta sonunda sınırlı dalgalanmalar yaşandı. Kanal D’nin cumartesi lideri Güller ve Günahlar, düşüş yaşamasına rağmen 7,37 reyting ile zirvede kaldı. Gönül Dağı yarım puan gerilerken, Ben Leman yarım puanlık artış kaydetti.

Pazar günü yayınlanan Sahtekarlar, Bahar ve Teşkilat dizilerinde ise dikkat çeken artışlar yaşandı.

PRİME TİME EN YÜKSEK REYTİNG ALAN DİZİLER – TOP 10

(15-21 Aralık 2025)

Sıra Dizi Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 17,52 2 Uzak Şehir 14,90 3 Eşref Rüya 9,45 4 Halef: Köklerin Çağrısı 8,00 5 Güller ve Günahlar 6,77 6 Kızılcık Şerbeti 6,43 7 Teşkilat 6,32 8 Kıskanmak 6,28 9 Mehmed Fetihler Sultanı 6,06 10 Gönül Dağı 5,52

VERİ KAYNAĞI: TİAK

Haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

15-21 Aralık 2025 haftasında en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Uzak Şehir kaçıncı sırada?

Uzak Şehir, haftayı 14,90 reytingle ikinci sırada tamamladı.

Haftanın en büyük çıkışını hangi dizi yaptı?

Eşref Rüya, haftanın en yüksek çıkış yakalayan dizisi oldu.

15-21 Aralık 2025 haftası reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken, Uzak Şehir ve Eşref Rüya yarışın en güçlü takipçileri oldu. Artan rekabet, önümüzdeki haftalarda reyting tablosunda sürpriz değişimlerin yaşanabileceğini gösteriyor.