Haftanın kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

OPERA

Opera tarihinin en sevilen eserlerinden olan, Verdi’nin ‘La Traviata’ operası, 8 Ocak Perşembe saat 20.00 ve 10 Ocak Cumartesi saat 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası olan La Traviata, Paris’in eğlenceli görüntüsünün altında; toplumsal tabuları, kadınlara biçilen rolleri ve aşkın özgürleştirici gücünü sorgulatıyor.

Violetta, hem güçlü hem kırılgan bir karakter olarak bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor.

SİNEMA

Hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği tekinsiz bir sinema evreni sunan Rüya Çıkmazı seçkisi, çağdaş İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’e odaklanan retrospektif...

Yeni Alman Sineması’nın feminist figürü Ulrike Ottinger’e adanan bir seçki, canlı müzik eşliğinde Sergei Eisenstein filmleri ve restore filmlerden oluşan Il Cinema Ritrovato seçkisi Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde.

Ocak programı için: sinematek.kadikoy.bel.tr

KONSER

Üç kez Grammy’ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör Elijah Fox, ‘Solo Improvised Tour’ kapsamında 16 Ocak saat 21.00’de, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Anlık doğaçlamalarla şekillenen performans anlayışıyla konserleri müzikal yolculuğa dönüştüren sanatçı, İstanbul’da, solo piyano ile kurduğu anlatısıyla izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.

SERGİ

Müze Gazhane’nin tarihsel belleğinden yola çıkan ‘Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında’ başlıklı karma sergi, mekânın L binasında sanatseverlerle buluşturuldu.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın düzenlediği sergi; günümüzde ışık, karanlık ve bu kavramların etrafında gelişen konuları sanat pratiğinin merkezine alan 11 sanatçıyı bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Uras Kızıl’ın üstlendiği sergi, pazartesi hariç her gün ücretsiz ziyarete açık.