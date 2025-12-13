Haftanın maçı Trabzon'da: Fırtına'nın konuğu Beşiktaş

Süper Lig’in 16. haftasının maçında yarın Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak, mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş, ligde geride kalan 15 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 25 puan topladı. Son 4 lig maçında 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, Trabzon deplasmanından da puanla dönmeyi amaçlıyor.

RAFA OYNAYABİLİR

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder’in Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Takımla çalışmalara katılan Rafa Silva’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlılar, deplasman performansıyla da öne çıkıyor. Ligde dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yaşamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezonun ilk haftalarında Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan çıkaramayan ekip, daha sonra Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynanan deplasman maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş’ta hücum hattının formda isimlerinden El Bilal Toure ise son haftalarda skora katkı sağlamaya devam ediyor. Ligde 4 golü bulunan Malili forvet, bu gollerin üçünü son 5 maçta kaydetti.

Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor ise taraftarın desteğiyle Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Bordo-mavili ekipte kart cezası bulanan Paul Onuachu karşılaşmada forma giyemeyecek.