Haftanın notları
‘SEVGİ’SİZ DEVRİM OLMAZ’
Türkiye’de feminizmin adı anılmazken 70'li yılların başında ülkenin ilk kadın derneklerinden birini Ardahan’da kuran Sevgi Evgin Göyçe ölümünün 12. yılında anıldı. Geçtiğimiz pazartesi yol arkadaşları tarafından TAKSAV Kadıköy’de anılan Göyçe bugün hâlâ kadın mücadelesine ve sosyalizm mücadelesine ışık tutuyor.
‘HAMİLESİN’ ENGELİ
Hamile olduğunu öğrenen Betül Nur Yılmaz, TFF’ye hakemliğini dondurup fiziksel olarak hazır olduğunda geri dönmek istediğini iletti. Fakat Yılmaz, FIFA hakemler listesine yazılmadı.