Haftanın reyting sonuçları: En fazla izlenen diziler belli oldu
Açıklanan reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, bu haftanın en fazla seyredilen dizisi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon dünyasında haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
Açıklanan reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, bu haftanın en fazla seyredilen dizisi oldu.
Uzak Şehir dizisini TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi takip etti.
Bu hafta en fazla seyredilen diziler şöyle:
|Gün
|Dizi
|Reyting
|Pazartesi
|Uzak Şehir
|14.83
|Salı
|A.B.İ
|9.14
|Çarşamba
|Yeraltı
|7.41
|Perşembe
|Halef: Köklerin Çağrısı
|8.00
|Cuma
|Taşacak Bu Deniz
|14.57
Kaynak: TİAK