Haftanın reyting sonuçları: En fazla izlenen diziler belli oldu

Televizyon dünyasında haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Açıklanan reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, bu haftanın en fazla seyredilen dizisi oldu.

Uzak Şehir dizisini TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi takip etti.

Bu hafta en fazla seyredilen diziler şöyle: