Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Haftanın reyting sonuçları: En fazla izlenen diziler belli oldu

Açıklanan reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, bu haftanın en fazla seyredilen dizisi oldu.

Kültür Sanat
  • 15.02.2026 11:15
  • Giriş: 15.02.2026 11:15
  • Güncelleme: 15.02.2026 11:34
Kaynak: Haber Merkezi
Haftanın reyting sonuçları: En fazla izlenen diziler belli oldu
Fotoğraf: Pixabay

Televizyon dünyasında haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Açıklanan reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, bu haftanın en fazla seyredilen dizisi oldu.

Uzak Şehir dizisini  TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi takip etti.

Bu hafta en fazla seyredilen diziler şöyle:

GünDiziReyting
PazartesiUzak Şehir14.83
SalıA.B.İ9.14
ÇarşambaYeraltı7.41
PerşembeHalef: Köklerin Çağrısı8.00
CumaTaşacak Bu Deniz14.57

Kaynak: TİAK

BirGün'e Abone Ol