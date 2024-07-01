Haftaya düşüşle başladı: Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftaya azalışla başlamasının ardından 2 bin 444 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 448 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.