Haftaya düşüşle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 01.07.2024 10:13 Giriş: 01.07.2024 10:13

Güncelleme: 01.07.2024 10:15 Kaynak: AA

A- A A+