Haftaya yükselişle başladı: Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,02 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 33,9818'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0210'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 38,0930'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 44,9150'den satılıyor.

Cuma günü, 100,6 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 100,7 seviyesinde bulunuyor.