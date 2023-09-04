Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.674 liradan işlem görüyor

Ekonomi 04.09.2023 11:23 Giriş: 04.09.2023 11:23

Güncelleme: 04.09.2023 11:25 Kaynak: AA

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