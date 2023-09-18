Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 1.675 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 18.09.2023 10:20 Giriş: 18.09.2023 10:20

Güncelleme: 18.09.2023 10:23 Kaynak: AA

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