Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 10.06.2024 11:02 Giriş: 10.06.2024 11:02

Güncelleme: 10.06.2024 11:04 Kaynak: AA

A- A A+