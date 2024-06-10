Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 395 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 azalışla 2 bin 386 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 3,5 düşüşle günü 2 bin 294 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 295 dolardan alıcı buluyor.