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Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 30.12.2024 10:51
  • Giriş: 30.12.2024 10:51
  • Güncelleme: 30.12.2024 10:52
Kaynak: AA
Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 972 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 957 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 619 dolardan işlem görüyor.

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