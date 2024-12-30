Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 972 liradan satılıyor.
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 957 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 630 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 619 dolardan işlem görüyor.