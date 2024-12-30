Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 30.12.2024 10:51 Giriş: 30.12.2024 10:51

Güncelleme: 30.12.2024 10:52 Kaynak: AA

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