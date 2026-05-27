Haggard'dan Türkiye'de üç gün üst üste konser

Klasik ve rock/metal müzikseverlerin, deneysel ve kaliteli türlerden hoşlananların, fantastik edebiyat ve tarih okurlarının başucu gruplarından olan Haggard, %100 Metal Serisi kapsamında 9 Ekim'de Ankara Milyon Event Hall, 10 Ekim'de İzmir SoldOut Mavibahçe ve 11 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde özel bir buluşma gerçekleştirecek. Konserlerin biletleri sadece BuBilet'te satışta!

Türkiye’de en çok dinlenen metal gruplarından Haggard 1989 yılında Almanya'da kuruldu. 16 kişilik bir kadroyla çıkardıkları ve kendilerini dünyaya tanıttıkları 1997 tarihli ilk albümleri "And Thou Shalt Trust... The Seer", içerisinde yer alan klasik ve senfonik öğeler ile hemen dikkatleri çekip, önemli müzik dergilerinden tam not aldı. Üç yıllık bir aradan sonra tam 21 kişilik bir kadroya sahip ikinci albüm "Awaking the Centruies" yayımlandı. Bu albüm ile birlikte Haggard, yaptığı müzik içerisinde klasik müziği bir etkilenim olarak kullanan değil, rock / metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk grup oldu. İngilizce, Almanca ve Latinceyi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Ortaçağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle tiyatral bir öyküleyişle anlattılar. 2001 yılında çıktıkları ve çok başarılı geçen Amerika turnesi kapsamında verdikleri kapalı gişe Meksika konseri grubun plak firması tarafından yayımlandı. "Awaking the Gods" adını taşıyan bu DVD grubun sahnedeki performansının da bir kanıtı oldu.

Kısa ve konserlerle geçen bir aradan sonra grubun beklenen üçüncü stüdyo albümü 2004 yılında raflardaki yerini aldı. "Eppur Si Muove" (İta.: Dünya Gezegeni) adını taşıyan bu albüm rock/metal basınında övgüyle karşılandı. 16. yüzyılda yaşamış ünlü filozof ve matematikçi Galileo'nun Roma Katolik Kilisesi'ne karşı verdiği inanç ve bilim savaşını ve bu yoldaki kararlılığını albümün sözlerine taşıyan Haggard, müzikleri yanısıra sözlerindeki edebi ve tarihi niteliği ile de kendine özgü yerini ispatladı. 2008 Ağustos ayında yine tarihsel karakterler ve öykülere yer verdigi Tales of Ithiria albümünü çıkardı.