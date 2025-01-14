Hahambaşı ne demek? Hahambaşı kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan hahambaşı kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Hahambaşı" kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, "hahambaşı" kelimesinin kökenini Türkçe olarak belirtiliyor. Peki hahambaşı ne demek? Hahambaşı kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

HAHAMBAŞI NE DEMEK?

Günümüzde üç anlamda kullanılan hahambaşı sözcüğü; bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanı olan anlamında kullanılmaktadır.

HAHAMBAŞI KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Hahambaşı kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Türkçe olan hahambaşı kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanı

Hahambaşı kelimesi Türkçe mi?

Hahambaşı kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Türkçe olan bir kelimedir.

HAHAMBAŞI GÖREVLERİ

Hahambaşının görevleri, Yahudi cemaatinin dinî ve sosyal hayatını düzenlemek ve yönetmekle ilgilidir. Genel olarak hahambaşı şunları yapar: