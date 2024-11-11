Haiti'de Başbakan Conille görevden alındı: Yerine iş insanı getirildi

Haiti'de şiddet olaylarının artmasıyla düzenin yeniden tesisi için kurulan Geçiş Konseyi, Başbakan Garry Conille'i görevden alarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi getirdi.

BBC'nin haberine göre, Geçiş Konseyinin 9 üyesinden 8'i, Conille'in görevden alınması için kararname imzaladı.

Kararnameye göre, yaklaşık 6 ay görevde kalan Conille'in yerine iş insanı Fils-Aime, Haiti'nin yeni başbakanı oldu.

SENATO ÜYELİĞİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Eski Haiti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fils-Aime, 2015'te Senato üyeliği için yarışmış ancak başarısız olmuştu. Fils-Aime, ayrıca Conille başbakanlığa atanmadan önce aynı görev için düşünülen isimlerden biri olarak biliniyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Geçiş Konseyinin, Şubat 2026'da yeni başbakan seçilene kadar görevde kalması planlanıyor.