Haiti'de 'silahlı çete' kasabaya saldırdı: 50 kişi öldü

Haiti'de 'silahlı çetenin' bir kasabaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, 'silahlı bir çetenin' üyeleri ülkenin orta kesimindeki Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdi ve sivillere saldırdı.

Maranatha adlı kiliseye baskın düzenleyen 'çete üyeleri', 86 yaşındaki papaz Jocques Brutus’u da öldürdü.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

"ÇETELER HALA KONTROLÜ ELİNDE TUTUYOR"

Görgü tanıklarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "En az 50 ceset bulundu. Katliam bölgesine ulaşmak neredeyse imkansız çünkü çeteler hala kontrolü elinde tutuyor. Cesetlerden 14’ü başı kesilmiş ve yakılmış durumda" dedi.

Haiti Piskoposluk Konferansı (CEH), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, kasaba halkına yönelik bu vahşetten derin üzüntü duyulduğunu belirterek, yetkilileri acil harekete geçmeye çağırdı.

Katliamın, "Öz Savunma Koalisyonu" adını kullanan 'silahlı bir çete' tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.