Haiti’de Pont-Sondé kasabasına 'çete' baskını: En az 20 ölü

Haiti’de bir kasabaya silahlı 'çete' tarafından düzenlenen baskında en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Artibonite bölgesine bağlı Pont-Sondé kasabasına silahlı Gran Grif adlı 'çete' tarafından baskın düzenlendi.

Baskında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı olayda kasabadakiler baskın nedeniyle evlerini terk etti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, olay “katliam” olarak tanımlandı.

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Ülkenin en şiddetli çetelerinden biri olarak kabul edilen Gran Grif çetesinin üyeleri 2023 yılının Ocak ayında Port-Sondé yakınlarındaki karakola baskın düzenlemek ve 6 polisi öldürmekle suçlanmıştı.

100 üyesi bulunduğu ifade edilen 'çete', ayrıca, 700 bin kişiye hizmet veren bir hastanenin kapatılmasına neden olmakla suçlanıyor.