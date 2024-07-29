Hak arama isyanı egemenleri korkuttu

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Afrika’daki yöneticileri değişim için sokağa inen gençlerin korkusu sardı. Kenya ve Uganda’da son haftalarda hükümetleri sarsan protestoların ardından Nijerya hükümeti, kötü yönetim ve yüksek yaşam maliyetlerine karşı ağustos ayında yapılması planlanan protestoları “rüşvetle” engellemeye çalışıyor.

Halk derin bir geçim sıkıntısı içindeyken yöneticilerin sık sık yolsuzlukla anıldığı ve lüks yaşam tarzlarıyla eleştirildiği Nijerya’da Devlet Başkanı Bola Tinibu hükümeti, eylemlerin önüne geçmek için gençlere devlete ait petrol şirketinde iş ve milyonlarca dolar değerinde hibenin yanı sıra birçok teşvik sundu.

GENÇLERE ‘RÜŞVET’

Nijerya devletine ait olan Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC), cuma günü X’teki paylaşımıyla yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez ülke çapında iş ilanlarını yayımladı. Öte yandan Nijerya Gençlik Bakanlığı da, 2020’de ülkedeki gençlere iş imkanı yaratılması için hibe sağlayan 110 milyar naira (70 milyon dolar) tutarındaki yatırım fonunu tekrar başlatıldığını açıkladı.

Salı günü de Nijerya’daki birçok sektörde hayatı durma noktasına getiren grevlerin ardından Senato, en son 2019’da belirlenen aylık asgari ücreti 30 bin nairadan 70 bin nairaya yükseltmişti. Senato ayrıca asgari ücreti gözden geçirme süresini beş yıldan üç yıla indirmeyi kabul etmişti.