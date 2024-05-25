Hak arayan herkes meydana

Özel Öğretmenler Sendikası üyesi öğretmenler, eğitimde yaşanan sorunlar ve kamu ile özel sektör arasındaki ücret eşitsizliğine karşı bir araya gelecek. Emekliler ise bugün düşük ücret dayatmasına karşı meydanlara çıkacak.

Kayhan AYHAN

Eğitimde şiddete, düşük maaşla geçinmeye maruz bırakılan ve ataması yapılmayan öğretmenler 26 Mayıs'ta Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 11.00'da Özel Öğretmenler Sendikası’nda örgütlü öğretmenler, Ankara İl Temsilciliğinde bir araya gelerek buradan saat 11.30'da Güven Park'a geçecek.

Özel Öğretmenler Sendikası eylem ile ilgili BirGün'e yaptığı açıklamada, "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası’nın 9. Madde 2. Fıkrası, 2014 yılında Yusuf Tekin müsteşar iken, patronların talebi ve bizzat Yusuf Tekin’in çalışmasıyla Yasa’dan çıkarıldı. Yasadaki bu madde, özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler ile kamudaki öğretmenleri aynı oranda emeğe eşit ücrette birleştiriyordu. Amaç şuydu: Kamusal eğitimin yükünü özel sektöre yüklemek ve kamudaki eğitim alanında 'ideolojik' düzlemde istenildiği gibi at koşturmak" denildi.

EĞİTİM BATAKLIK İÇİNDE

Öğretmenler bu yasa değişikliği ile birlikte ortaya çıkan sorunları ise şöyle sıraladı:

"Onlarca ilde tabela üniversiteler açıldı, vakıf üniversiteleri mantar gibi türedi. Bu okullardan on binlerce öğretmen adayı mezun oldu. Atamalar yavaşlatıldı ve binlerce öğretmen bugün yüz binlere ulaştı. 1 milyon civarında öğretmen atama bekliyor. Yüz binlerce öğretmen, bir hükümet politikası ile ve doğrudan ucuz iş gücü haline getirilen öğretmenlerin meslek onuru ve saygınlığı yerle bir edildi. Yalnızca sınav odaklı okullar ve kurs merkezleri, veliyi bir maden, öğrenciyi ise bu madenden çıkacak altın olarak görüyor. Kamusal eğitimden cayan veliler, özel okulları dünya görüşlerine göre seçiyor: Kimileri tarikat ve cemaatlerle dinsel eğitimi körükleyen eğitim kurumu olarak reklam yaparken kimileri de ulusal değer ve kişilikler ile laiklik gibi kavramları kullanarak bu arenada boy gösteriyor. Ayrı ayrı ilerleyen bu yolların tamamı ise aynı yere varıyor: Sınırsız bir sömürü ve niteliksiz, eşitliksiz bir eğitim."

Eğitimin bir bataklık içinde boğulduğunu ifade eden öğretmenler yapacakları eyleme çağrıda bulundu. Öğretmenler, "Özellikle son iki ay içinde, iktidarın eğitimde ulaşmak istediği her hedefi, topluma boca ettiğini izliyoruz: Söz verilip kaldırılmayan mülakatlar, komik atama sayıları, ÇEDES, öğretmen akademisi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde uygulanacak yeni öğretim programı... Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, kamudaki kadrolu ve ücretli meslektaşları ile 26 Mayıs 2024 Pazar günü, verilen ama asla tutulmayan bu sözlerin hesabını sormak için Millî Eğitim Bakanlığı önünde olacak. Kuşkusuz ki birleşip dayanışmaktan başka kurtuluşumuz yok! Bu büyük sömürüyü, öğretmenin kararlı, başı dik, onurlu mücadelesi yok edecek!” ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLER DE ALANLARDA

Yerel seçimlerde AKP'ye anlamlı bir ders veren emekliler, iktidarı güçlü bir şekilde uyarmaya hazırlanıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası bugün yurdun 8 ayrı noktasında emekli mitingleri gerçekleştirecek. Birçok farklı şehirde taleplerini haykırmak üzere yan yana gelecek emeklilerin temel talebi ise insan onuruna yakışır bir ücret.

Eylemlerin programları şöyle:

• İstanbul: Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli Önü - 13.00

• İzmir: Gündoğdu Meydanı - 15.00

• Bursa: Eski Stadyum Önü - 13.00

• Antalya: Aydın Kanza Parkı - 15.30

• Eskişehir: Adalar - 13.00

• Mersin: Tarsus Kurtuluş Meydanı - 15.00

• Balıkesir: Burhaniye Cumhuriyet Meydanı - 14.00

• Ordu: Fatsa Plevne Meydanı - 16.00