‘Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz’

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yapılan mülakatlar sonucu mağdur olan öğretmenlerin ek atama talebiyle başlattığı adalet mücadelesi 117’nci gününü geride bıraktı. Ataması yapılmayan öğretmen dün Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi. Öğretmenlerin başlattığı “Adalet Nöbeti”ne Tokat’ın Niksar ilçesinden 14 aylık bebeğiyle gelen ataması yapılmayan bir öğretmen, “Bugün çocuğumla buradayım çünkü hakkımızı savunmak hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz” dedi.

KPSS sıralamasının 1575 olduğunun ve branş kontenjanının 1594 olduğuna dikkat çeken öğretmen, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümünde 80 küsur puan aldım. Mülakata Samsun’da girdim. Girdiğim şehirde KPSS puanına göre kontenjanda olan öğretmen adaylarımıza aynı ve benzer puanları vermişler. Bu değerlendirmenin sonucunda benim sıralamam 1621’e geriledi ve kontenjan dışı kaldım” ifadelerini kullandı.

TALEPLERİMİZ İÇİN GELDİK

“Adalet Nöbeti”ne katılmanın kendisi için cesaret isteyen bir süreç olduğunu söyleyen öğretmen son olarak şunları aktardı: “Hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz. Bunu başararak, çalışarak, emek vererek hak ettik. Bekliyoruz, umut ediyoruz. 2 tane çocuğum var. Biri şu an babası ile beraber ben ise kızımla beraber geldim. İnsan istediği şeyler için, hakkı olan şeyler için mücadele edebilmeli diye düşünüyorum. Yarın öbür gün çocuklarıma anlatırken, ‘Evet beraber gittik çünkü hak etmiştik de gitmiştik’ demek istiyorum. Bunun da bir başarı olduğuna inanıyorum. Bir başarı duygusuyla buraya geldik.''

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MÜLAKATA İKİNCİ ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI VERİLDİ

Mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara 12’nci İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında “eğitim bilimleri sorusuna kısmen doğru cevap vermesine rağmen, ‘eğitim bilimleri kriteri yönünden sıfır puan verilmesine ilişkin somut bir gerekçe ortaya konulmadığı, diğer soruların ise cevap anahtarının bulunmadığı”na dikkat çekildi. Kararda ayrıca, “Davacının hangi soruya veya sorulara verdiği cevapların eğitim bilimleri yönünden yapılan puanlamaya esas alındığının da anlaşılamadığı, bu nedenle takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığından, davacının yapılan sözlü sınav neticesinde başarısız sayılması işlemine yaptığı itirazın reddine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”