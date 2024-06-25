Hak ettikleri maaşın ödenmesini istiyorlar

Bilge Su YILDIRIM

Sakarya Şehir Hastanesi Şantiyesi’nde ana firma ATR Yapı ile taşeron firma Çetik ve Mirza Elektrik bünyesinde çalışan inşaat işçilerinin maaşlarını almak için başlattıkları direniş sürüyor.

İşçilerden Mehmet Güzel, haklarını almak için şantiye önünde beklediklerini belirterek şunları söyledi: “İki aydır maaşımızı alamıyoruz. Hakkımız olanı istediğimiz için işimizden atıldık. Bu düzenin artık değişmesi lazım. Her şeyi inşa eden, yaratan işçiler, mağdur olan da hep işçiler. İşveren polisi aramış ‘Bunlar işten çıkarıldı şu an şantiyede bulunarak yer işgal ediyorlar’ demiş. Biz sadece hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz patronun makamına saygı duyalım ama patron da bizim, işçinin emeğine, alın terine saygı duysun.”

Polis, 22 Haziran’da işverenin şikâyeti üzerine şantiyeye gelmiş, inşaat işçilerini şantiyeden dışarı çıkarmıştı. İYİSEN’in resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şöyle denilmişti: “Patronlar duysun bu yoldan dönmeyeceğiz! Polis baskısına, patron tehdidine boyun eğmedik, eğmeyeceğimiz. Talebimiz açık ve nettir; gasbettiğiniz haklarımızı, el koyduğunuz emeğimizi derhal verin. Kazandığınız milyonlar alın terimizden çaldıklarınızdır.”