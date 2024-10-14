Hak gasbı Onur Air filosundan büyük

Bilge Su YILDIRIM

Onur Air Taşımacılık A.Ş. adlı havayolu firması, bünyesinde çalışan 1800 kişinin 3 yıllık maaşını ve kıdem tazminatını ödemiyor. Alacaklarını alamayan her kademeden uçuş personeli, devlet organlarına CİMER üzerinden defalarca kez başvuruda bulunmalarına rağmen yıllardır hiçbir netice alamadıklarını söylüyor. Öte yandan hakkında 2021 yılında iflas ettiğine yönelik haberlerin çıktığı firma, Ticaret Odası’nın veri tabanında yer alan bilgilere göre hâlâ faaliyet hâlinde gözüküyor.

1992’de Muğla Bodrum’da kurulan ve 2000’de Suudi Arabistan’a Hac ve Umre seferleri düzenleyen Onur Air, yıllar içinde büyüyerek hem filosundaki uçak sayısını hem de bünyesindeki personel sayısını artırdı. Türkiye içi uçuşlar da gerçekleştirmeye başlayan firmanın hisselerinin bir kısmı, 2013 yılında Reza Zarrab’ın ortağı iş insanı Şams Onur tarafından satın alındı. Büyümeye devam eden firmanın sahibi Hamit Cankut Bagana, 2019 yılında Bulgaristan Sofya’da Holiday Europe adında bir havayolu şirketi daha kurdu. Bu şirket 2022 yılında iflas etti.

Bu esnada 2019 Kasım’dan itibaren Onur Air bünyesinde çalışan 1800 personelin maaşları bir ay gecikmeli olarak yatırılmaya başlandı. 2020 yılına gelindiğinde ise pandemi öne sürülerek personele maaş ödenmesi tamamen kesildi. Personele hiçbir maaş ödenmezken uçuşlar devam etti. ABD’ye direkt kargo uçuşları başladı, medikal malzeme yollandı. Uçuşlar 2021 Şubat ayına dek sürdü. Uçuşların durmasının ardında çalışanlarına şirkete yeni bir ortağın alınacağı ve bu sayede uçuşlara yeniden başlanacağı bilgisi verse de 10 Nisan 2023’te bünyesindeki 1800 personeli işten çıkardı. SGK üzerinden personele iletilen mesajda çalışanların “işçi tarafından zorunlu olarak iş sözleşmesinin feshi” olarak açıklanan 23. Madde ile çıkarıldığı yazıyordu. Firma, 2020 yılından beri maaş ödemediği çalışanların kıdem tazminatlarını da ödemedi.

ÜÇ YILLIK MAAŞ VE TAZMİNAT İÇERİDE

İşten çıkarılan bir uçuş personeli yaşananları BirGün’e anlattı. “Şirketin genel müdürlük binasını kira sorunları öne sürülerek boşaltıldı. 2020 yılından beri 1800 kişi olarak kıdem tazminatı, maaş ve diğer alacaklarımızı alamıyoruz” diyen uçuş personeli, firma hakkında çıkan ‘iflas etti’ haberlerinin usulsüz olduğunu öne sürdü. Ticaret Odası’nın veri tabanında şirketin hâlâ faal gözüktüğünü aktaran uçuş personeli, firmaya ait uçak filosunun da hâlâ Antalya Havalimanı ve İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park hâlinde olduğunu söyledi. Uçuş personeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketin sahibi Hamit Cankut Bagana 2008 yılında vergi rekortmenleri listesinde 39’uncu sırada yer almış, çok sayıda oteli var. OMS adındaki uçak bakım parça tedarik şirketi ise hâlâ faaliyetini sürdürüyor. Her şeyden öte yalnızca havalimanlarında park hâlinde duran bir iki uçağını satsa bizim mağduriyetimizi gidermeye yeter. Binlerce insan yıllardır mağdur ediliyor.”