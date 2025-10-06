Hak gaspı eşitsizlik yaratıyor

HABER MERKEZİ

Kamu ve özel sektör emekçilerinin adil emekli aylığı ve kademeli emeklilik talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soruldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu emeklilerinin maaşlarındaki farklılıklara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde verilen yanıtlara tepki gösterdi.

Gürer Bakan Işıkhan’a "5510 sayılı Kanun nedeniyle 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasında emeklilik maaşı açısından derin bir eşitsizlik yaşanmaktadır. Aynı süre ve aynı şartlarda çalışan memurlar arasındaki bu farkın giderilmesi için yapılan çalışmalar var mıdır? Kamu görevlileri çalışırken bordrolarında yer alan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmamakta, emeklilik maaşları fiilen çalışırken aldıkları maaşın çok altında kalmaktadır. Emekli memurların hakkı olan bu ek ödemeleri maaşlarına yansıtmayı düzenleyen bir çalışma yapılacak mıdır? Emekli memur maaşlarının alım gücü enflasyon karşısında erimiştir. Geçim sıkıntıları artmıştır. Ücretlerinde bir iyileştirme düşünülmekte midir" sorularını yöneltti.

Bakan Işıkhan, yanıtında 1999 ve 2008 yıllarında yapılan sosyal güvenlik sistemi düzenlemelerinin "sürdürülebilirliği sağlamak" amacıyla yapıldığını söyledi. Işıkhan, farklı dönemlerde işe başlayanlar için farklı aylık bağlama oranları uygulandığını belirterek bu durumun emekli aylıklarındaki farklılıklara neden olduğunu ifade etti.

Bakanın cevabını eleştiren Gürer acil iyileştirme çağrısı yaparak "Bakan, açıklamasında yüzeysel hesaplamalar sunuyor ama esas sorun bu değil. Aynı işi yapan, benzer sürede çalışan memurlar arasında farklı emekli maaşı olmasıdır. 5510 sayılı yasa, sürdürülebilirlik adı altında büyük bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Emekli memurlar, şu an çok daha düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Bordrolarında yer alan ek ödemelerin emekli maaşlarına yansımaması kabul edilemez bir hak gaspıdır. Emekli memurların maaşlarında acilen bir iyileştirme gerekli" dedi.