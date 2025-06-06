Hak gaspına geçit vermeyiz

Haber Merkezi

Kültür Radyo Televizyon (KRT) bünyesinde çalışan basın emekçileri 28 Mart’tan bu yana maaş ve 3 adet yemek parası alacaklarının ödenmemesi üzerine başlattığı direnişe dün de devam etti. İstanbul Maslak’ta bulunan KRT binasının önünde açıklama yapan basın emekçilerine DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yanı sıra çok sayıda meslektaşı destek verdi. Bina önünde alkışlarla karşılanan KRT TV çalışanları, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganı attı.

Bina önünde yapılan açıklamada, Kültür Radyo Televizyon A.Ş.’nin 2023’te el değiştirdiği ve şu anki sahibinin Fırat Bozfırat olduğu anımsatıldı. Açıklamada, kanalın el değiştirdiği günden bu yana ne kadro istikrarı ne yayın politikası istikrarı ne de huzurlu bir çalışma ortamı yakalanmadığı belirtildi.

DEĞERSİZLEŞTİRİLDİK

Açıklamada, “Gazeteciliğin temel dinamiklerinden biri olan en basit editöryal tartışmaların dahi yapılmadığı, düşük ücret politikalarının bilinçli şekilde dayatıldığı ve çalışanların değersizleştirildiği KRT TV, çalışanlarına karşı teminat altına alınan hiçbir sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmemektedir. Kalan çalışanlarının hesaplarına en son 28 Mart’ta maaş girişi olmuş tam 3 adet yemek parası alacakları birikmiş ve son olarak yemek kartları içindeki bakiyelerle birlikte bloke olmuştur. Tüm bu ödememe ve muhatap alınmama krizi içerisinde hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi kesilen emekçilerin hiçbir hak edişleri taraflarına ödenmemiş konuyla ilgili çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir” denildi.

KRT patronu Bozfırat ile talep edilen görüşmelerin önceki güne dek karşılık bulmadığına dikkat çekilen açıklamada, “KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır. Kanal daha önce defalarca telaffuz ettiği ve yerine getirmediği ödeme günü sözlerine son olarak 4 Haziran çarşamba tarihini eklemiştir. Ancak bu tarihte herhangi bir ödeme yapılmadığı ve yapılmayacağı ilan edilmiş ve çalışanlara hak kaybı yaşamamaları ve işsizlik maaşı alabilmeleri için kademeli işten çıkarma teklifi yapılmıştır. Bu teklifin reddi ve işten kaçınma hakkın kullanılmasıyla birlikte kanal patronu Fırat Bozfırat ilk defa çalışanlardan oluşan temsilcilerle muhatap olmuş ve sonrası yöneticiler aracılığıyla kanal emekçilerine 10-15 bin TL bayram harçlığı ve 27 Haziran tarihli maaş ödemesi teklif etmiştir. KRT emekçileri olarak bu kabul edilemez ve güvenilmez tarihi reddetmiş ve bayram öncesi alın terimiz olan maaşlarımızın yatırılması talebimizi yinelemiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

HAKLARIMIZI TESLİM EDİN

Dün açıklamanın yapıldığı saatlerde teklif edilen “10 bin TL’lik bayram harçlığının” yatırılmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Kanal yöneticileri tarafından dün bazı çalışanlara işten kaçınma hakkından feragat ve yayını sürdürme baskısı yapılmış, KRT emekçilerinin hukuki direnişleri gayri ahlaki bir yöntemle kırılmak istenmiştir. Ne tatmin edici bir maaş paketine ne kariyer yapma imkânına ne de asgari insani muameleye sahip olmayan KRT emekçileri mesleklerini gazetecilik onurlarıyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru, güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır.”

KRT TV’de çalışan gazetecilerin taleplerinin bir kısmı ise şu şekilde:

• Maaş ve yemek ücreti ödemelerinin ivedi şekilde yapılması,

• Yemek kartı içerisinde bloke edilen yemek ücretlerinin ayrıca ödenmesi,

• Maaş gecikmesi sonucu başta bankalara olan borçların faizi ile birlikte karşılanması

• İşten çıkarılan gazetecilerin tazminatınızın ödenmesi,

• Eksik yatırılan sigorta primlerinin tam yatırılması,

• Süreç içerisinde ve sonrasında haksız işten çıkarmaların yapılmaması.

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‘KRİZ MASASI’ KURULMUŞ

Hakları için çalışanlarının iş bıraktığı KRT TV yönetimi yaptığı açıklamada, “kriz masası oluşturduklarını ve acil ödeme planı hazırladıklarını” duyurdu. Gazetecilerin iş bırakmasının ardından açıklama yapan yönetim “mali sorunlar yaşandığını” belirtti. “Acil ödeme planı oluşturulduğunun” belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödeneceği, işten ayrılan çalışanların tazminatlarının da öncelikli olarak ödeneceği, bu konuda bağımsız bir denetim kurulunun sürece dahil edileceği, çalışan temsilcilerinde yer aldığı bir kriz masası kuruldu. Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız.”