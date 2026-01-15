Hak gaspını kabul etmiyoruz

Emek Servisi

MESS’in yüzde 18 oranındaki sefalet teklifinin ardından işçilere yaptığı "fedakarlık" çağrısının cevabı Birleşik Metal-İş üyesi işçilerden geldi. İş bırakarak eylemler düzenleyen metal işçileri, sloganlarla sefalet dayatmasına tepki gösterdi. 150 binden fazla metal işçisinin ücret ve sosyal hak zamlarının belirleneceği MESS grubu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patron tarafının son zam teklifi yüzde 18 oldu. Sefalet ücretini kabul etmeyen işçiler, eylem planlarının ilkini dün tüm fabrikalarda yemek molalarında iş bırakarak hayata geçirdi. Gebze’de faaliyette olan Sarkuysan Fabrikası işçileri "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları ile yürüyüş düzenledi. İşçiler, MESS’in fedakarlık talep eden açıklamasına "İşçiler burada patronlar nerede?" sloganı ile tepki gösterdi. Weidmann işçileri ise 150 bin metal işçisine insanca yaşanacak düzeyde bir ücret ve çalışma koşulları için "Direne direne, direnişten zafere" sloganıyla seslendi. Bursa’dan Turk Prysmian Kablo işçileri ise "Sadaka değil toplu sözleşme" diyerek yaşanabilir ücret talep etti.