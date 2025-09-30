Hak ihlali derhal son bulsun

Haber Merkezi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte tutulan Pelda Elçi ve çocuklarının yaşadığı ağır hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı.

Çiçek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Henüz 18 yaşını doldurmadan yargılanmaya başlanan Elçi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Elçi İstinaf süreci devam etmesine rağmen tutuklu yargılanmaya devam etti” dedi.

Elçi’nin bakacak kimsesi olmadığı için 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla hapishanede kalmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçek, ‘‘Çocukların üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır” dedi.