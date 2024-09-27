Hak ihlaline yoksullar uğruyor
Haber Merkezi
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve KONDA Araştırma’nın “İnsan Hakları Algısı Kamuoyu Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada dikkat çeken unsurlar şöyle:
• Toplumun yarıya yakın kesimi hukuk sistemindeki sorunların, yaklaşık üçte birlik kesimi de siyasi yöneticilerin insan haklarına karşı tutumunun insan haklarının kaynağındaki sorun olduğuna işaret ediyor.
• Toplumun yüzde 47’si insan hakları ihlallerinin siyasi nedenlerden dolayı gerçekleştirildiğini düşünüyor.
• Toplumun yüzde 38’i yoksulların insan hakkı ihlaline uğradığını düşünüyor.
• Toplum genelinde kadınların insan hakları ihlaline uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 38. Bu oran kadınlar arasında yüzde 50’ye ulaşırken, erkekler arasında yüzde 25’te kalıyor.
• Toplumun yüzde 65’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun değil. Yüzde 67’si de mahkemeye düşerse adil karar çıkmayacağından korkuyor.
• Toplumun yüzde 35’i hükümetin, yüzde 29’u devlet kurumlarının insan haklarını temin etme ve koruma konusunda esasen sorumlu olduğunu düşünüyor.
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