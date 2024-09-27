Hak ihlaline yoksullar uğruyor

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve KONDA Araştırma’nın “İnsan Hakları Algısı Kamuoyu Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada dikkat çeken unsurlar şöyle:

• Toplumun yarıya yakın kesimi hukuk sistemindeki sorunların, yaklaşık üçte birlik kesimi de siyasi yöneticilerin insan haklarına karşı tutumunun insan haklarının kaynağındaki sorun olduğuna işaret ediyor.

• Toplumun yüzde 47’si insan hakları ihlallerinin siyasi nedenlerden dolayı gerçekleştirildiğini düşünüyor.

• Toplumun yüzde 38’i yoksulların insan hakkı ihlaline uğradığını düşünüyor.

• Toplum genelinde kadınların insan hakları ihlaline uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 38. Bu oran kadınlar arasında yüzde 50’ye ulaşırken, erkekler arasında yüzde 25’te kalıyor.

• Toplumun yüzde 65’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun değil. Yüzde 67’si de mahkemeye düşerse adil karar çıkmayacağından korkuyor.

• Toplumun yüzde 35’i hükümetin, yüzde 29’u devlet kurumlarının insan haklarını temin etme ve koruma konusunda esasen sorumlu olduğunu düşünüyor.

∗∗∗

EN ÇOK HANGİ GURUPLAR HAK İHLALİNE UĞRUYOR? (%)