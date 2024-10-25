Hak ihlalleri sürüyor

Haber Merkezi

Avrupa Konseyi’nin raporlarına göre Türkiye, kıtadaki tutuklu sayısında zirvede yer alırken cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri de sürüyor. Diyarbakır Barosu ve sivil toplum örgütleri cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporu açıkladı. 20 cezaevine 40 ziyaret gerçekleştirildiği ve çok sayıda ihlal tespit edildiği aktarılan rapor, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Erzurum’da cezaevlerini kapsadı.

Raporda yer alan tespitlerin bir kısmı şu şekilde sıralandı:

Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi:

• Revirde ve sevklerde taleplerin geciktirildiği,

• 23 Temmuz’da yemeklerden kaynaklı 32 tutuklunun gıda zehirlenmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi:

• Artan hava sıcakları sebebiyle odalarda soğutma sistemini kullanmalarına izin verilmediği,

• Verilen yemeğin bir porsiyon miktarını karşılamadığı, 3 kişilik odada 1 kişiye yetecek kadar yemek verildiği,

• Hastane sevklerinin aylar sonra yapıldığı,

• Sosyal etkinlik haklarının açık görüş haftası, yer problemi gibi gerekçelerle kısıtlandığı,

• Mektup ve kargo fiyatlarının yüksek olmasından ötürü haberleşme haklarının kısıtlandığı aktarıldı.

Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi:

• 1 Mayıs günü toplu yemeğin içinden mermi çıktığı, olaya ilişkin tutukluların suç duyurusunda bulunduklarını,

• Tutuklukların mahkeme ve hastane gidiş sebepleriyle hapishaneye giriş-çıkış sırasında çıplak arama uygulamasına varacak şekilde aramalara maruz bırakıldığı,

• Mahpuslar hastaneye sevklerinde çift kelepçe uygulaması yapıldığı, doktor muayenesinde sırasında jandarma personelinin dışarı çıkarılmadığına yer verildi.