Hak-İş: Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla yola devam edemeyiz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması"nda asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki asgari ücretle ilgili tartışmalara değinen Arslan, konfederasyon olarak, 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ettiklerini dile getirdi.

Komisyonun yapısının sağlıklı olmadığını dile getiren Arslan, "Her yıl tekrar edilen bir tiyatro var. Bu tiyatroda rol alan bir kısım aktörler var, rollerini oynuyorlar. Yılın sonunda asgari ücret belirleniyor. Aynı tartışmalar devam ediyor. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret çıkarmak mümkün değil. O nedenle tartıştığımız şeyi, önce yapısal olarak bir tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunan Arslan, "TÜRK-İŞ'in geçen yıl 'Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız' demesi bence tarihi bir olaydır. TÜRK-İŞ'in 50 sene sonra bizim noktamıza gelmiş olmasından mutluyuz. TÜRK-İŞ'in dün de Başkanlar Kurulunda almış olduğu kararı çok sağlıklı ve yerinde buluyoruz. Evet, bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla yola devam edemeyiz" diye konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve ilgili kişilere, komisyonun yapısının yeniden düzenlenmesi için bu yıl gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ilettiklerini aktardı.

Düzenledikleri Asgari Ücret Sempozyumu'nda asgari ücretin diğer ülkelerde nasıl belirlendiği üzerinden tartışmalar yürüttüklerini aktaran Arslan, komisyonun yapısına itiraz etmelerinin yanında komisyonun nasıl olması gerektiği konusunda önerilerde de bulunduklarını bildirdi.

"ÜÇ KONFEDERASYONUN İTİRAZLARI DİKKATE ALINMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu şekliyle devam etmesinin Türk endüstri ilişkiler sistemine hiçbir şey kazandırmayacağını, hatta yeni sorunlara neden olacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"O zaman tarihi bir fırsat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 58 yıldır yer alan TÜRK-İŞ Konfederasyonu bile 'Artık yeter' demişse buradan sağlıklı, hayırlı bir sonuç çıkaralım diye bekliyoruz. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, bu konuda ortak bir bakış açısına sahip. Ayrıntılarda farklılık düşünebiliriz. Ama üç konfederasyonun da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili ortaya koydukları çözümleri, itirazları hükümetimizin, Sayın Bakan'ın dikkate alması gerekiyor."