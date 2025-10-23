HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari ücret için mücadele etmeliyiz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde "Emek Kahramanları Ödül Töreni" düzenlendi. Törende konuşan Arslan, çalışma hayatında birçok sorun olduğuna dikkati çekerek bazı değerlendirmelerde bulundu.

"BİR SENE FAZLA ÇALIŞIYORSUN, MAAŞIN DÜŞÜYOR"

Arslan, ülkedeki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatında birçok sorun olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi? Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor. Sayın bakanlara, SGK'ye 'Lütfen bizi duyun, bu adaletsiz bir uygulama, bundan vazgeçin' diyoruz. Duyuramıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. 'Bizi duyun, bunları da kadroya alalım' diyoruz. 'Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim' diyoruz. Kimse duymuyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor."